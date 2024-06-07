إبراهيم حسن عن مشاركة الشناوي: انظروا إلى كورتوا (فيديو)
أكد إبراهيم حسن ، مدير منتخب مصر، أن مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بشكل أساس في لقاء بوركينا فاسو، أمس الخميس، كانت طبيعية لخبراته الطويلة.
وعاد الشناوي للمشاركة أساسيًا مع منتخب مصر بعد فترة غياب طويلة عن المستطيل الأخضر لإصابته بخلع في الكتف خلال مباراة كاب فيردي ببطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 22 يناير الماضي.
وفضّل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مشاركة محمد الشناوي على حساب مصطفى شوبير الذي تألق مؤخرًا مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وشارك على حساب الشناوي مع الفريق الأحمر.
وقال حسن عبر برنامج (اللعيب) بقناة (MBC MASR) إن محمد الشناوي حارس كبير، ويملك الخبرات التي تؤهله لحماية عرين الفراعنة رغم غيابه الطويل، خاصة أنه ظهر بصورة طيبة في التدريبات.
وأشار إلى أن ريال مدريد الإسباني أشرك حارسه الأساس تيبو كورتوا في نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أندري لونين الحارس الذي شارك في أغلب مباريات البطولة بمجرد عودة كورتوا من الإصابة.
وأكد أن مصطفى شوبير حارس واعد، ولكن عدم امتلاكه الخبرات مع منتخب مصر وراء تفضيل كفة الشناوي وإشراكه في لقاء بوركينا فاسو.
وفاز منتخب مصر على حساب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.