إبراهيم حسن عن مشاركة الشناوي: انظروا إلى كورتوا (فيديو)

أكد إبراهيم حسن ، مدير منتخب مصر، أن مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بشكل أساس في لقاء بوركينا فاسو، أمس الخميس، كانت طبيعية لخبراته الطويلة.

وعاد الشناوي للمشاركة أساسيًا مع منتخب مصر بعد فترة غياب طويلة عن المستطيل الأخضر لإصابته بخلع في الكتف خلال مباراة كاب فيردي ببطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 22 يناير الماضي.

وفضّل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مشاركة محمد الشناوي على حساب مصطفى شوبير الذي تألق مؤخرًا مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وشارك على حساب الشناوي مع الفريق الأحمر.