هل قرر يوسف بلايلي اعتزال اللعب دوليا بسبب الخلافات مع بيتكوفيتش؟

فجرت تقارير إعلامية جزائرية مفاجأة من الوزن الثقيل في الأوساط الكروية المحلية بعد أن تداولت أخبارا متضاربة حول قرار لاعب الوسط الهجومي يوسف بلايلي اعتزال اللعب دوليًا بعد الأحداث الصاخبة في محيط منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ووفقا لما أوردته مصادر قريبة من محيط بلايلي، نجم الترجي التونسي، فإن استبعاده من التشكيلة الأساسية للمنتخب في مباراته الأخيرة ضد غينيا (0 ـ 0) بتصفيات كأس العالم كان له الأثر السلبي الكبير على معنويات اللاعب الذي لم يخف شعوره بالإحباط إزاء اختيارات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

وظهر بلايلي بالفعل في حالة من التوتر والحزن خلال مباراة الجزائر وغينيا بينما كان ينتظر إقحامه أثناء اللعب طوال المواجهة.

وراجت بالتوازي مع ذلك أنباء عن خلافات حتى داخل غرف تبديل الملابس بين اللاعبين وقطيعة بين يوسف بلايلي وسعيد بنرحمة بسبب التنافس على مكان واحد في تشكيلة الخضر.

وكشفت بعض المصادر أن بلايلي أعلم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه مستعد للاعتزال دوليا قائلًا: "أعتقد أن الوقت حان للابتعاد عن المنتخب".

ولم يعلن بلايلي، الذي ظهر للمرة الأولى مع الجزائر ضد بوتسوانا في شهر مارس الماضي بعد غياب طويل استمر أكثر من عام عن موقف رسمي من الأخبار المتداولة حول اعتزاله بسبب الخلافات المزعومة مع بيتكوفيتش.

وقاد يوسف بلايلي الترجي التونسي أمس الثلاثاء للفوز على نجم المتلوي (2 ـ0) في الجولة السادسة من الدوري.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الأول من المجموعة الإفريقية السابعة المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 19 نقطة ويكفيه فوز من مبارتين للتأهل رسميا للنهائيات.