ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي ونيكاكسا مصاباً (فيديو)

غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، مباراة فريقه ضد نيكاكسا المكسيكي مصاباً.

ويلتقي الفريقان فجر اليوم الأحد في الجولة الثانية من بطولة كأس الدوريات والتي تجمع بين 18 فريق بالدوري الأمريكي ومثلها من الدوري المكسيكي.

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وشارك ميسي أساسياً في تشكيل فريقه إنتر ميامي للمباراة قبل أن يغادر بسبب الإصابة بعد مرور 11 دقيقة فقط.

ودفع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي بلاعبه فيديريكو ريدوندو على حساب ليونيل ميسي بعد إصابة الأخير.

وبحسب الصحفي سيمون إيفانز فإن مدة غياب ميسي المبدئية قد تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع في انتظار المزيد من التوضيحات من جانب النادي.

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وتقدم إنتر ميامي بعد مرور 12 دقيقة عن طريق لاعبه تيلاسكو سيغوفيا بصناعة الوافد الجديد الأرجنتيني رودريغو دي بول.

وتعرض اللاعب ماكسيميليانو فالكون للطرد في صفوف إنتر ميامي بعد مرور 17 دقيقة بينما أدرك الفريق المكسيكي التعادل عن طريق توماس بادالوني في الدقيقة 33.

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وكان إنتر ميامي قد فاز على منافسه أطلس المكسيكي في الجولة الأولى لكأس الدوريات يوم الخميس الماضي بنتيجة 2-1.

ويخوض إنتر ميامي مواجهة الجولة الثالثة ضد بوماس فجر الجمعة المقبل.