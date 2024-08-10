سرق النجم الإنجليزي هاري كين الأضواء في مباراة فريقه بايرن ميونخ الألماني أمام ناديه السابق توتنهام الإنجليزي مساء اليوم السبت الودية.

وفاز بايرن ميونخ على توتنهام بنتيجة 3-2 على ملعب الأخير في العاصمة لندن خلال لقاء ودي انتهى بتسليم كأس "زيارة مالطا" راعي المباراة.

وخاض كين مواجهة عاطفية ضد فريقه السابق توتنهام الذي لعب له لفترة طويلة وسجل بقميصه 213 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

ولم يسجل كين في مرمى فريقه السابق بينما أحرز أهداف بايرن دايوت أوباميكانو وسيرج جنابري وتوماس مولر وسجل لتوتنهام ديان كولوسيفسكي.

وأقدم هاري كين على تصرف مفاجئ خطف به الأضواء بعدما رفض حمل شارة بايرن ميونخ عقب استبدال اللاعب جوشوا كيميتش.

وأعاد كين الشارة إلى كيميتش تجنبًا لحمل الكأس أمام جماهير فريقه السابق والتي تفاعلت مع تصرف كين بتحية كبيرة للأخير.

وظهرت لقطة أخرى لهاري كين وهو يصافح زميله السابق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بحرارة.

وتوجه كين عقب اللقاء لتحية جماهير توتنهام بعد فوز فريقه بالبطولة.

وانضم هاري كين صاحب الـ 31 عامًا إلى توتنهام قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي في صيف 2013 وقضى 10 أعوام مدافعًا عن ألوان الفريق اللندني.

ورحل كين إلى بايرن ميونخ في صيف 2023 ولكنه لم يحقق أي بطولة مع الفريق البافاري.