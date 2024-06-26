أحدث ظهور لفارغا نجم منتخب المجر بعد إصابته القوية (صورة)

كشف الاتحاد المجري لكرة القدم عن أحدث ظهور للاعب بارناباس فارغا في المستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية عاجلة، إثر الإصابة المروعة التي تعرض لها خلال مباراة اسكتلندا، يوم الأحد الماضي، في بطولة "أمم أوروبا 2024".

وأصيب فارغا بارتجاج في المخ وكسر في عظام الوجه بعد الاصطدام بحارس المرمى الاسكتلندي أنغوس غان.

وتلقى المهاجم المجري العلاج داخل أرض الملعب، وهو محاط بالملاءات لإبعاد الأنظار عنه، قبل أن يغادر على محفة، ويغادر من الملعب إلى المستشفى في شتوتغارت.