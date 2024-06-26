أحدث ظهور لفارغا نجم منتخب المجر بعد إصابته القوية (صورة)
كشف الاتحاد المجري لكرة القدم عن أحدث ظهور للاعب بارناباس فارغا في المستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية عاجلة، إثر الإصابة المروعة التي تعرض لها خلال مباراة اسكتلندا، يوم الأحد الماضي، في بطولة "أمم أوروبا 2024".
وأصيب فارغا بارتجاج في المخ وكسر في عظام الوجه بعد الاصطدام بحارس المرمى الاسكتلندي أنغوس غان.
وتلقى المهاجم المجري العلاج داخل أرض الملعب، وهو محاط بالملاءات لإبعاد الأنظار عنه، قبل أن يغادر على محفة، ويغادر من الملعب إلى المستشفى في شتوتغارت.
وقدّم الاتحاد المجري لكرة القدم أكثر من بيان، لتوضيح تطورات حالة اللاعب وتعافيه، وكشف مؤخرًا أن "ماركو روسي، المدير الفني للفريق، واللاعب أندري بوتكا، قد زارا فارغا في المستشفى".
ونقل روسي وبوتكا أطيب تمنيات الفريق بأكمله بتعافي مهاجم فريق فرينسفاروس المجري في أقرب وقت.
وكان أكد الاتحاد المجري، أن "فارغا أجرى عملية جراحية ناجحة، وسيغادر المستشفى، اليوم الأربعاء".
ويحتل منتخب المجر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، خلف منتخب ألمانيا صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، والوصيف سويسرا 5 نقاط.