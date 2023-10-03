نص حديث حكام الفيديو خلال هدف ليفربول المُلغى أمام توتنهام
أصدرت رابطة الحكام في إنجلترا، بشكل رسمي، التسجيل الخاص بغرفة تقنية الـVAR لمباراة ليفربول ضد توتنهام، في الدوري الإنجليزي، والتي شهدت جدلاً كبيرًا الفترة الماضية.
وتخطى توتنهام ضيفه ليفربول 2-1، وشهدت المباراة إلغاء هدف أحرزه لاعب الريدز لويس دياز بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، رغم أن الإعادات التلفزيونية لم توضح الخطوط التي تم اعتمادها لإصدار القرار.
وأخطأ حكم الفيديو دارين إنغليند، ومساعده دان كوك، في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح أثناء اللقاء.
وذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن ليفربول حصل بالفعل على تسجيلات الصوت للمحادثة بين سايمون هوبر، حكم الساحة في مباراة توتنهام مع إنغليند في تقنية الفيديو، أثناء إلغاء هدف دياز.
وأشارت التقارير إلى أن التسجيلات ستكون متاحة أمام الجمهور؛ لسماع ما حدث بالفعل في الواقعة المثيرة للجدل، وهو ما حدث اليوم بالفعل.
وفيما يلي ننشر ما دار بين حكم الساحة وغرفة الفار:
غرفة الـ VAR: تم الفحص، وكل شيء صحيح (حكم تقنية الفيديو كان يعتقد أن حكم الملعب احتسب الهدف لذلك كان يؤكد القرار).
-حكم الساحة: أعتقد أن كلام غرفة الفار هو تأكيد على التسلل وليس صحة الهدف.
-مساعد الإعادات: انتظر، انتظر، قرار الساحة أن الهدف تسلل!.
غرفة الـVAR: هذا خطأ!
-مساعد الإعادات: قمْ بتأخير اللعب، أوقفْ اللعب!
-الـVAR (الحكم دارين إنغليند): لا أستطيع فعل شيء، لا أستطيع، لقد أُستكمل اللعب، نعم!
-مايكل أوليفر (الحكم الرابع) كان يطلب من حكم الساحة، والـVAR، إيقاف اللعب، لكنهما رفضا ذلك.
استبعاد الحكمين المسؤولين عن إلغاء الهدف
ولن يشارك الحكمان المسؤولان عن الخطأ الذي حرم ليفربول من هدف صحيح في إدارة أي مباريات في الجولة المقبلة من البطولة، مطلع الأسبوع المقبل.
وأعلنت لجنة الحكام، الأحد الماضي، استبعاد المسؤولين دارين إنغليند، ودان كوك، من إدارة مبارياتهما، يومي الأحد والإثنين الماضيين، عقب الجدل الذي سببه إلغاء الهدف، كما لم تتضمن قائمة مسؤولي مباريات الجولة المقبلة اسميهما أيضًا.
وأصدر ليفربول بيانًا، يوم الأحد، قال فيه إنه من الواضح أن قواعد اللعبة لم تطبق بشكل صحيح، وهو ما قوَّض النزاهة الرياضية. وأضاف أنه سيبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المشكلة.
بينما اختير سايمون هوبر حكم الساحة في مباراة ليفربول، والحكم الرابع مايكل أوليفر؛ للمشاركة في إدارة مباريات الجولة المقبلة.