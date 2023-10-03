نص حديث حكام الفيديو خلال هدف ليفربول المُلغى أمام توتنهام

أصدرت رابطة الحكام في إنجلترا، بشكل رسمي، التسجيل الخاص بغرفة تقنية الـVAR لمباراة ليفربول ضد توتنهام، في الدوري الإنجليزي، والتي شهدت جدلاً كبيرًا الفترة الماضية.

وتخطى توتنهام ضيفه ليفربول 2-1، وشهدت المباراة إلغاء هدف أحرزه لاعب الريدز لويس دياز بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، رغم أن الإعادات التلفزيونية لم توضح الخطوط التي تم اعتمادها لإصدار القرار.

وأخطأ حكم الفيديو دارين إنغليند، ومساعده دان كوك، في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح أثناء اللقاء.

وذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن ليفربول حصل بالفعل على تسجيلات الصوت للمحادثة بين سايمون هوبر، حكم الساحة في مباراة توتنهام مع إنغليند في تقنية الفيديو، أثناء إلغاء هدف دياز.

وأشارت التقارير إلى أن التسجيلات ستكون متاحة أمام الجمهور؛ لسماع ما حدث بالفعل في الواقعة المثيرة للجدل، وهو ما حدث اليوم بالفعل.