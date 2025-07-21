هخلص وأجيلك.. خطأ غريب من عصام عبده معلق مباراة الأهلي والملعب التونسي (فيديو)

وقع المعلق عصام عبده في خطأ غريب خلال مباراة الأهلي المصري ضد الملعب التونسي الودية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين.

وفاز الأهلي على الملعب التونسي بنتيجة 4-1 في أولى التجارب الودية للفريق المصري خلال معسكره المقام حالياً في تونس.

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ويخوض الأهلي مباراة ودية ثانية ضد البنزرتي يوم الجمعة المقبل في ختام معسكره التدريبي المقام في تونس.

وأذيعت المباراة عبر قناة الأهلي التي استعانت بالمعلق المصري عصام عبده، والذي سقط في خطأ غريب خلال تعليقه على اللقاء.

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ورد عصام عبده على هاتفه متحدثاً مع أحد الأشخاص قائلاً:" أنا على الهواء الآن.. هخلص وأجيلك".

وأثار خطأ المعلق عصام عبده تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تداول المتابعون هذا الفيديو.

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وكان الأهلي قد سجل أهدافه الأربعة عن طريق الوافد الجديد محمد شريف الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 9 و22 بجانب المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 36 والصاعد محمد عبد الله في الدقيقة 53.

وأحرز خليل العياري هدف الملعب التونسي في الدقيقة 90+2 بخطأ فادح من محمد الشناوي حارس المرمى.