مصرع دراج إيطالي شاب في حادث تصادم مروّع بسباق إيطاليا

أكد فريق هاجن بيرمان جايكو في وقت متأخر من أمس الأربعاء وفاة متسابقه الإيطالي صامويلي برفيتيرا (19 عاما)، عقب حادث تصادم خلال المرحلة الافتتاحية من سباق فالي داوستا الإيطالي للدراجات الهوائية.

وقالت وسائل إعلام إيطالية أن برفيتيرا تعرض لحادث تصادم أثناء الانحدار وسقطت منه خوذته واصطدم ببوابة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتسابق الإيطالي نُقل على الفور إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بجراحه، وتابعت أن السلطات تحقق في الظروف المحيطة بالحادث.

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وقال أكسيل ميركس مالك فريق هاجن بيرمان جايكو في بيان: "كان صامويلي وسيظل دائما ممثلا لحياة وشخصية هذا الفريق. كان هذا الفريق دائما عائلة صغيرة، ولحظات كهذه لا يمكن تصورها".

وألغيت المرحلة الثانية من السباق، والتي تقام في فالي داوستا شمال إيطاليا بالقرب من الحدود الفرنسية.

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وقال السلوفيني تادي بوجاتشر متصدر الترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات بعد فوزه بالمرحلة 12 اليوم الخميس "أهدي فوزي بالمرحلة له ولأسرته. هذا أول شيء قرأته في الصباح. كنت أفكر فيه في الكيلومتر الأخير".