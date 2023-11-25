مشاجرة بين نونيز وبيب غوارديولا.. وكلوب يتدخل (فيديو)

وفرض ليفربول التعادل على مضيفه مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين اليوم السبت في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن غوارديولا كان يصافح نونيز، ويبدو أن مهاجم الليفر فهم الأمر بشكل خاطئ عندما قال المدرب الإسباني إن المهاجم البرتغالي لن يصل للمرمى.

وأضافت الصحيفة أن نونيز وصف غوارديولا بـ "المُحتال الأصلع"، حتى تدخل يورغن كلوب مدرب ليفربول وقام بتهدئة الأمور بين الطرفين.