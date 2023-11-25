مشاجرة بين نونيز وبيب غوارديولا.. وكلوب يتدخل (فيديو)
دخل داروين نونيز مهاجم ليفربول، في مشادة كلامية مع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عقب نهاية مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي، بالدوري الإنجليز مساء اليوم السبت.
وفرض ليفربول التعادل على مضيفه مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين اليوم السبت في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن غوارديولا كان يصافح نونيز، ويبدو أن مهاجم الليفر فهم الأمر بشكل خاطئ عندما قال المدرب الإسباني إن المهاجم البرتغالي لن يصل للمرمى.
وأضافت الصحيفة أن نونيز وصف غوارديولا بـ "المُحتال الأصلع"، حتى تدخل يورغن كلوب مدرب ليفربول وقام بتهدئة الأمور بين الطرفين.
وسجل ترينت ألكسندر-أرنولد هدفا في الدقيقة 80 لينقذ ليفربول في التعادل 1-1 أمام مانشستر سيتي ليبقي فريقه على مقربة من صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وتعثر سيتي على ملعبه للمرة الأولى بعد 23 فوزا على التوالي في كل المسابقات، لكنه في الصدارة برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بينما وصل ليفربول للنقطة 28.
ورغم التعادل ظل سيتي في الصدارة برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثالث، والذي قد ينفرد بالصدارة، حال فوزه على مضيفه برينتفورد في وقت لاحق اليوم.