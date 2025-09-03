اللحظة الأكثر جنونًا.. لاعب يصفع حكمة على وجهها ردًا على طرده (فيديو)

تعرضت الحكمة الكولومبية فانيسا سيبالوس لاعتداء صادم خلال إدارتها مباراة بين فريقي ريال أليانزا كاتاكيرا وديبورتيفو كويكي، بعدما أقدم لاعب ريال، خافيير بوليفار، على صفعها في الوجه عقب طرده بالبطاقة الحمراء.

أخبار ذات علاقة حدث في الدوري الكولومبي.. لاعب يعتدي على مشجع ضربه في الملعب والحكم يطرده (فيديو)

الحادثة وقعت عند الدقيقة 66 عندما أشهرت سيبالوس البطاقة الحمراء لبوليفار، الذي كان متواجدًا على دكة البدلاء.

اللاعب الغاضب اندفع نحوها قبل أن تكتمل عملية رفع البطاقة، ثم استدار وصفعها بيده اليمنى على وجهها، في مشهد أثار غضبًا واسعًا داخل الملعب وخارجه.

وحاولت سيبالوس الرد وركلت باتجاه بوليفار أثناء انسحابه، لكنها تعرضت للتقييد من أجل منعها من ملاحقته.

وأبدى اللاعبون غضبًا شديدًا مما جرى، ودفع أحد حراس المرمى بوليفار بعيدًا عن موقع الحادث.

المقطع المصور للصفعة انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنهال الإدانات ضد بوليفار الذي وُصف تصرفه بأنه مشين ومسيء لكرة القدم.

اعتذار فوري

بوليفار نشر لاحقًا اعتذارًا عبر حسابه على "إنستغرام" قبل أن يحوله إلى خاص، وقال: "أعترف أن سلوكي كان غير لائق ومسيئًا ولا يليق برياضي أو إنسان.. حاولت بسذاجة أن أنتزع الصافرة من فم الحكم، وكان تصرفًا خاطئًا أرسل رسالة سلبية".

وأضاف: "أؤكد أنه لم يكن هناك أي نية لاعتداء جسدي على الحكم.. ومع ذلك أفهم أن حركتي كانت مسيئة وتتعارض مع قيم كرة القدم والاحترام".

أخبار ذات علاقة حارس مرمى يعتدي على حكم ألغى هدفه في الدقائق الأخيرة (فيديو)

واختتم بيانه قائلاً: "أعتذر بصدق لها ولأسرتها ولكل النساء ولكل من تأثر بما حدث. أرفض أي شكل من أشكال العنف، خصوصًا ضد النساء.. التزامي هو العمل على تطوير نفسي رياضيًا وإنسانيًا كي لا أكرر مثل هذا السلوك أبدًا".

يواجه الاتحاد الكولومبي لكرة القدم الآن ضغوطًا لتوقيع عقوبة قاسية على بوليفار، قد تصل إلى إيقاف طويل الأمد بسبب الحادثة التي أثارت جدلاً واسعًا حول السلوك والاحترام داخل الملاعب.