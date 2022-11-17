الاتحاد الدولي لكرة القدم: إنفانتينو مرشحا وحيدا لرئاسة الفيفا.. وتجديد رئاسته في هذا الموعد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن السويسري غياني إنفانتينو رئيسه منذ العام 2016 سيكون المرشح الوحيد في مارس المقبل لولاية ثالثة تواليا.

وقالت الهيئة العالمية في بيان، اليوم الخميس، قبل ثلاثة أيام على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر بين 20 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل: "لم يتم تقديم أي ترشيح آخر من قبل الاتحادات الأعضاء في فيفا قبل المؤتمر الانتخابي المقرر في كيجالي في 16 مارس 2023".

وكان تجديد ولاية إنفانتينو متوقعا؛ كون النظام الانتخابي للفيفا الذي يعتمد على صوت لكل اتحاد منضوٍ تحت لوائه، سمح لرئيسيه السابقين بالبقاء في الرئاسة لولايات متتالية من خلال ضمان دعم غالبية المصوتين: البرازيلي جواو هافيلانج الذي استلم المهمة من 1974 إلى 1998، والسويسري جوزيف بلاتر من 1998 إلى 2015.

وكان إنفانتينو الذي أنتخب للمرة الأولى في العام 2016 وعد بـ "استعادة صورة فيفا" الذي كان وقتها غارقا في فضيحة فساد عالمية، أعلن ترشحه لولاية ثالثة رسميا في 31 مارس الماضي في الدوحة، دون أن يتقدم أي مرشح لمنافسته منذ ذلك الحين.

وتقام عملية التصويت في مارس المقبل بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وتلقى إنفانتينو (52 عاما) بالفعل دعم اتحادات أمريكا الجنوبية وآسيا وأوقيانوسيا رغم الجدل المحيط بمساعيه لإقامة كأس العالم كل عامين.