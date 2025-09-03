هالاند يسجل أكثر من فريق كامل.. إحصائية مذهلة لنجم مانشستر سيتي

أصبح النرويجي إرلينغ هالاند رسميًّا الهداف التاريخي لأفضل بداية في البريميرليغ، بعدما وصل إلى 88 هدفًا في أول 100 مباراة له مع مانشستر سيتي.

هذا الرقم القياسي تخطى به هالاند، الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر، الذي سجل 79 هدفًا في أول 100 مباراة، فيما جاء الهولندي رود فان نستلروي ثالثًا برصيد 68 هدفا.

ويحتل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو المركز الرابع بـ64 هدفًا، أما هداف الأجانب في الدوري الإنجليزي محمد صلاح فقد سجل 63 هدفًا في أول 100 مباراة بالتساوي مع الإسباني فيرناندو توريس كأسرع لاعبي ليفربول وصولًا لهذا الرقم.

المثير أن فريقًا كاملًا مثل وست بروميتش ألبيون لم يتمكن سوى من تسجيل 86 هدفًا في أول 100 مباراة له بالدوري الإنجليزي، أي أقل بهدفين من هالاند نفسه.

ورغم هذا الإنجاز التاريخي، فإن هالاند حققه في مباراة خسرها مانشستر سيتي أمام برايتون بنتيجة 2-1، حيث منح النرويجي فريقه التقدم في الدقيقة الـ34 بعدما راوغ مدافعي برايتون وسجل من مدى قريب.

أصحاب الأرض عادوا بفضل ركلة جزاء سجلها جيمس ميلنر في الدقيقة الـ67، قبل أن يخطف براغان غرودا هدف الفوز قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، فيما رفع برايتون رصيده إلى أربع نقاط وصعد إلى المركز العاشر.