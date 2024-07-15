يامال يضرب صديقة فيرمين لوبيز خلال احتفالات منتخب إسبانيا (فيديو)

انتشرت في الساعات الماضية لقطة غريبة بطلها لامين يامال نجم منتخب إسبانيا خلال احتفالات "لا روخا" بالتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وفاز منتخب إسبانيا على حساب منافسه إنجلترا مساء الأحد الماضي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي استضافتها ألمانيا.

وظهر يامال خلال الاحتفال على أرض ملعب "برلين" الأولمبي، وهو يضرب صديقة زميله فيرمين لوبيز نجم منتخب إسبانيا، والذي يلعب أيضًا مع يامال في نادي برشلونة.

وظهر يامال في مقطع الفيديو، وهو يوجه ركلة لصديقة زميله كنوع من الدعابة معها على هامش الاحتفالات الخاصة بالتتويج عقب لقاء إنجلترا مباشرة.

وشهدت احتفالات المنتخب الإسباني عقب اللقاء الظهور الأول للاعب الواعد صاحب الـ 17 عامًا برفقة إحدى الفتيات التي يرتبط معها بصداقة وهو ما خطف أنظار المتابعين.

وظهرت صديقة يامال بجوار أسرته في أرض الملعب، وبعد انتهاء مراسم التتويج وهو ما سرق الأضواء خلال الاحتفالات الخاصة بالمنتخب الإسباني بعد لقاء إنجلترا مباشرة على أرض الملعب.

وشارك يامال في احتفالات المنتخب الإسباني مساء الاثنين في بلاده وسط أجواء جماهيرية رائعة.

ويرتبط يامال بعلاقة صداقة قوية بزميله فيرمين لوبيز، والذي يراه أقرب زملائه في منتخب إسبانيا بعد نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو.

يشار إلى أن منتخب إسبانيا توج بلقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخه بعدما فاز بالبطولة في نسخ 1964 و2008 و2012 و2024 ليصبح الأكثر تتويجًا باللقب.