جيرونا يفاجئ برشلونة بـ"أغرب طلب"
فاجأ نادي جيرونا الإسباني، فريق برشلونة بطلب غريب، يتعلق بمصير لاعبه الشاب باو كوبارسي، والذي جدد تعاقده اليوم مع النادي الكتالوني.
أعلن نادي برشلونة رسميًّا تجديد عقد لاعبه الشاب باو كوبارسي حتى عام 2027.
وظهر كوبارسي هذا الموسم بشكل رائع للغاية، وبات لاعبًا مهمًّا في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.. ما أدى إلى استدعائه في قائمة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم.
وقالت شبكة (SPORT) الكتالونية إن جيرونا يريد استعارة كوبارسي، رغم تمديد عقده مع برشلونة.
وقالت الصحيفة إن جيرونا لديه عدة أوراق سيلعبها من ضمنها الدخول في مفاوضات مع لاعبي مانشستر سيتي الذين يريدهم برشلونة مثل بيرناردو سيلفا أو كانسيلو.
في الوقت الحالي برشلونة لا يُفكر أبدًا بإعارة كوبارسي، ولا تشافي سيسمح بذلك ولكن الاحتمال مطروح وجيرونا سيُحاولون بكل ما لديهم.
يذكر أن جيرونا قاتل ليفوز 4-2 على برشلونة في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، وهي النتيجة التي جعلت ريال مدريد يبتعد بفارق لا يمكن الوصول له في الترتيب ليعزز رقمه القياسي في الفوز بالدوري الإسباني إلى 36 مرة.
وكان المركز العاشر أفضل مركز حققه جيرونا في الدوري الإسباني خلال موسمي 2017-2018 و2022-2023.
ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 74 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثالث قبل أربع مباريات حتى نهاية الموسم، بينما يكمل أتلتيكو مدريد أضلاع المربع الذهبي برصيد 67 نقطة.