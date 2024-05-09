جيرونا يفاجئ برشلونة بـ"أغرب طلب"

أعلن نادي برشلونة رسميًّا تجديد عقد لاعبه الشاب باو كوبارسي حتى عام 2027.

وظهر كوبارسي هذا الموسم بشكل رائع للغاية، وبات لاعبًا مهمًّا في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.. ما أدى إلى استدعائه في قائمة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم.

وقالت شبكة (SPORT) الكتالونية إن جيرونا يريد استعارة كوبارسي، رغم تمديد عقده مع برشلونة.

وقالت الصحيفة إن جيرونا لديه عدة أوراق سيلعبها من ضمنها الدخول في مفاوضات مع لاعبي مانشستر سيتي الذين يريدهم برشلونة مثل بيرناردو سيلفا أو كانسيلو.

في الوقت الحالي برشلونة لا يُفكر أبدًا بإعارة كوبارسي، ولا تشافي سيسمح بذلك ولكن الاحتمال مطروح وجيرونا سيُحاولون بكل ما لديهم.