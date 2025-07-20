تيدي أوكو.. جون إدوارد يفجر أكبر مفاجآت الزمالك في الميركاتو

كشفت مصادر عن اقتراب جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، من إبرام أكبر مفاجآت الميركاتو الصيفي للنادي الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن أخيرًا عدة صفقات، هي: شيكو بانزا، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، والحارس المهدي سليمان، كما يترقب الجمهور الإعلان عن التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد ليكون الصفقة الخامسة للفريق.

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واجتاز آدم كايد الفحوص الطبية بنجاح، وتم الاتفاق مع ناديه السابق على تفاصيل الصفقة، إلى جانب التوصل لاتفاق بشأن البنود الشخصية في عقده مع الزمالك، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

ولكن وفقا للمصادر، فإن جون إدوارد يعمل على إبرام صفقة مدوية وهو الإيفواري تيدي أوكو لاعب لوزيرن السويسري.

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وأوضحت المصادر أن النادي الأبيض توصل لاتفاق مع اللاعب، الذي يحمل الجنسيتين الإيفوارية والفرنسية، على البنود الشخصية.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين بشأن المقابل المادي للصفقة وطريقة السداد.

وحال نجح جون إدوارد في إتمام صفقة تيدي أوكو للزمالك، سيتوقف قيده في قائمة الفريق على رحيل أحد الأجانب، والأقرب هو التونسي أحمد الجفالي أو المغربي صلاح الدين مصدق.

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ويرتبط أوكو بعقد مع لوزيرن حتى 30 يونيو 2026، وقضى الموسم الماضي 2024-2025 معاراً إلى فريق لوزان السويسري.

الجناح صاحب الـ27 عاما سجل 10 أهداف وصنع 7 في 42 مباراة الموسم الماضي مع لوزان.

ولعب تيدي لكل من لوهافر الرديف وليل الرديف وبولوني في فرنسا، ثم انتقل للوزيرن السويسري في 2023 وقضى الموسم الماضي معارا للوزان السويسري.

ويشغل الإيفواري مركزي الجناح الأيمن والمهاجم، وأيضا يلعب كجناح أيسر وصانع ألعاب.

وخلال مسيرته إجمالا، خاض 265 مباراة، سجل 55 هدفا وصنع 33 في المسابقات جميعها.