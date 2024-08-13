شهدت مدينة أبها التي تستضيف مباريات بطولة كأس السوبر السعودي هطول أمطار غزيرة على الملعب الذي سيستضيف اللقاء الأول بين الهلال والأهلي، مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقي الهلال مع الأهلي السعودي، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة".

ورصدت قناة "الإخبارية" السعودية مشهد هطول الأمطار على الملعب خلال توجه الجماهير لحضور المباراة قبل ساعات من انطلاقه.

ولم تكشف التقارير ما إذا كانت هذه الأجواء ستؤثر في انطلاق المباراة أم لا.

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي 2024-2025، 4 أندية، هم الهلال والنصر والأهلي والتعاون.

ويوجَد فريقا الهلال والنصر بصفتهما البطل والوصيف لبطولة دوري روشن 2023-2024 ووُجدا أيضًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم نفسه، لذلك اخْتِير ناديي الأهلي والتعاون اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي.

وكان الهلال قد حصد لقب بطولة كأس السوبر السعودي الموسم الماضي بعد الفوز على الاتحاد في المباراة النهائية بنتيجة 4-1.

ومن المقرر أن الفائز من الهلال والأهلي سينتظر الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني الذي سيجمع النصر مع التعاون، غدًا الأربعاء.

وستلعب المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي، يوم السبت 17 أغسطس الحالي.

وبداية من النسخة قبل الماضية، تغير نظام السوبر، وزاد عدد المشاركين إلى أربعة بدلًا من اثنين.