يستعد نادي ليفربول لمواجهة نارية منتظرة في الدوري الإنجليزي، بعد نجاحه في تخطي عقبة برنتفورد، مساء اليوم الأحد.

واستمرت البداية المريحة لآرني سلوت مدرب ليفربول عندما حقق فريقه الجديد فوزا سهلًا 2-صفر على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيطر ليفربول على المباراة مبكرا، وسجل هدف الافتتاح الرائع من هجمة مرتدة ليحرز لويس دياز هدفه الأول هذا الموسم في الزاوية العليا للمرمى بعد 13 دقيقة من بداية المباراة.

ورد برنتفورد جيدا، إذ اقترب من تسجيل هدفين بضربتي رأس في كلا الشوطين، لكن محمد صلاح أنهى آمال الزوار في تحقيق أي شيء من رحلتهم إلى أنفيلد بهدف ثان قبل 20 دقيقة من النهاية.

وحقق الهولندي سلوت الآن انتصارين بنتيجة 2-صفر في مباراتين، بعد أن تولى المهمة الصعبة المتمثلة في الحلول بديلا ليورغن كلوب في منصب مدرب ليفربول، إذ ستكون أمامه رحلة صعبة أمام مانشستر يونايتد في المرحلة المقبلة.

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موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

سيلعب ليفربول المباراة المقبلة في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد.

وستقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد المقبل الموافق الأول من شهر سبتمبر.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.