تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد فوز قاتل على باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، التي شهدت استمرار التعادل، ليحتكما إلى ركلات الترجيح.

افتتح غوميز التهديف لصالح باراغواي في الدقيقة 71.

وتعادل إبراهيم عادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المصري.

وسجل ركلات الترجيح للمنتخب المصري أحمد نبيل (كوكا) ومحمد النني وكريم الدبيس وحسام عبد المجيد وإبراهيم عادل، في حين تصدى الحارس حمزة علاء للركلة الثانية لمنتخب باراغواي.

ويواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب فرنسا الذي تأهل على حساب الأرجنتين (1 ـ0).