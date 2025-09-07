ديباي يحطم أرقام أساطير الكرة الهولندية

حطم اللاعب ممفيس ديباي أرقام أساطير الكرة الهولندية في مباراة ليتوانيا مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفاز منتخب هولندا على حساب ليتوانيا بنتيجة 3-2 بعد مواجهة مثيرة حمسها الطواحين بفضل تألق ديباي.

وسجل ديباي هدف التقدم لمنتخب هولندا بعد مرور 11 دقيقة بصناعة كودي جاكبو نجم ليفربول الإنجليزي، ثم عزز كوينتن تيمبر التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وانتفض منتخب ليتوانيا بتسجيل ثنائية في الدقيقتين 36 و43 عن طريق جيداس جينيتيس وإدفيناس جيردفاينيس.

ونجح ديباي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 63 بعد صناعة رائعة من الظهير الأيمن دينزل دومفريس.

ويعتلي منتخب هولندا صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن بولندا وفنلندا، فيما يحتل منتخب ليتوانيا المركز الرابع برصيد 3 نقاط وخلفه مالطا برصيد نقطتين.

رقم تاريخي لديباي

بعد تسجيل الثنائية في مرمى ليتوانيا، اقتنص ممفيس ديباي لقب الهداف التاريخي للمنتخب الهولندي برصيد 51 هدفاً بعدما تجاوز أقرب منافسيه روبن فان بيرسي نجم آرسنال الإنجليزي السابق.

وتخطى ديباي العديد من أساطير الكرة الهولندية مثل باتريك كلويفرت ويوهان كرويف ورود فان نيستلروي.

ويلعب ديباي حالياً مع فريق كورينثيانز البرازيلي، وخاض مباراته الدولية رقم 104.