الذكاء الاصطناعي سيحذف التعليقات المسيئة ضد الرياضيين في أولمبياد باريس

أعلن توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن مؤسسته ستستخدم الذكاء الاصطناعي لحذف أي إساءة على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف 15 ألف رياضي ومسؤول في أولمبياد باريس، الشهر المقبل.

وتقام الألعاب الأولمبية وسط حرب مستعرة في أوكرانيا، في أعقاب الغزو الروسي عام 2022، والصراع في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهي أحداث أدت بالفعل إلى سلسلة من الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنطلق الألعاب الأولمبية في 26 يوليو تموز بمشاركة أكثر من 10500 رياضي في 32 رياضة، ومن المتوقع أن تولد أكثر من نصف مليار تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال 16 يوما للحدث العالمي الرفيع، وفقا للجنة الأولمبية الدولية.