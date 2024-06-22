مدرب هولندا ينتقد الحكم بعد إلغاء هدف سيمونز
قال رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، إن الحكم ارتكب خطأ بإلغاء هدف لفريقه أمام فرنسا في بطولة "يورو 2024"، يوم الجمعة، لكنه أضاف أن الفريقين سعيدان بحصد نقطة واحدة في تعادلهما دون أهداف ضمن المجموعة الرابعة.
وتم إلغاء هدف في الشوط الثاني سجله تشافي سيمونز؛ لأن دينزل دمفريس، الذي كان متسللا أمام حارس المرمى مايك ماينان، تمت معاقبته بالقرار الذي أكده حكم الفيديو المساعد في النهاية بعد مراجعة طويلة.
لكن كومان قال إنه اطلع على صور الواقعة بعد ذلك وأنه يختلف بشدة مع الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.
وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "موقف دومفريس هو التسلل، هذا صحيح. لكنه غير متداخل ولا يربك حارس المرمى.
وأضاف: "عندما لا يكون الأمر كذلك، فالهدف شرعي في رأيي، هل احتاجوا خمس دقائق للتحقق من الأمر؛ لأنه صعب للغاية؟ أنا لا أفهم ماذا حدث".
وتابع كومان: "إنه (دومفريس) لا يربك حارس المرمى".
لكن المدرب الهولندي قال، إن التعادل السلبي كان نتيجة مرضية للجانبين.
وانتهت المباراة بشكل فاتر؛ ما يضمن حصول الفريقين على أربع نقاط ومن المؤكد أنهما سيتأهلان لمراحل خروج المغلوب.
وأشار: "على الرغم من أنني أعتقد أن الهدف كان يجب أن يُحتسب، إلا أن ما أفهمه هو أنها نتيجة عادلة.
"يمكنني قبول ما حدث، على الرغم من وجود أوقات خلال المباراة لم نظهر فيها بمستويات جيدة، وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أننا واجهنا خصما قويا يتمثل في فرنسا.
"لكن لدينا أربع نقاط من مباراتين ولعبنا ضد مرشحين كبار...أنا سعيد..
"ربما ستقول إن أداء الهولنديين كان مملا ودفاعيا، وهذا جائز. لكن كان لدي شعور بأن فرنسا كانت سعيدة بمغادرة الملعب بنقطة واحدة أيضا".
وقال سيمونز إنه لا جدوى من الجدل حول قرار الهدف.
وقال اللاعب البالغ من العمر 21 عاما: "تقنية حكم الفيديو المساعد هي التي تتخذ القرار، وفي النهاية لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك.
"أستطيع أن أقول شيئا، لكنه لن يغير شيئا. إنه خيار الحكم، وعلينا المضي قدما".
وبدا سيمونز راضيا هو الآخر عن هذه النقطة.
وأوضح: "الشيء الأكثر أهمية هو تقديم أداء جيد".
وتابع: "كنا نعرف سمات فرنسا وبالطبع أردنا الفوز، لكننا حصلنا على نقطة واحدة".