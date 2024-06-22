مدرب هولندا ينتقد الحكم بعد إلغاء هدف سيمونز

قال رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، إن الحكم ارتكب خطأ بإلغاء هدف لفريقه أمام فرنسا في بطولة "يورو 2024"، يوم الجمعة، لكنه أضاف أن الفريقين سعيدان بحصد نقطة واحدة في تعادلهما دون أهداف ضمن المجموعة الرابعة.

وتم إلغاء هدف في الشوط الثاني سجله تشافي سيمونز؛ لأن دينزل دمفريس، الذي كان متسللا أمام حارس المرمى مايك ماينان، تمت معاقبته بالقرار الذي أكده حكم الفيديو المساعد في النهاية بعد مراجعة طويلة.

لكن كومان قال إنه اطلع على صور الواقعة بعد ذلك وأنه يختلف بشدة مع الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "موقف دومفريس هو التسلل، هذا صحيح. لكنه غير متداخل ولا يربك حارس المرمى.

وأضاف: "عندما لا يكون الأمر كذلك، فالهدف شرعي في رأيي، هل احتاجوا خمس دقائق للتحقق من الأمر؛ لأنه صعب للغاية؟ أنا لا أفهم ماذا حدث".

وتابع كومان: "إنه (دومفريس) لا يربك حارس المرمى".