عرض جديد لإنقاذ النصر السعودي من أكبر أزمات الميركاتو

دخل نادي كومو الإيطالي على خط مفاوضات جادة لضم المدافع الإسباني إيميريك لابورت، في تطور مفاجئ قد يُنهي إحدى أكبر أزمات النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية.

ويصر لابورت – الذي انضم إلى النصر قادمًا من مانشستر سيتي – على استلام كامل مستحقاته المالية المتبقية قبل الرحيل.

بينما يسعى النادي السعودي للتخفيف من عبء الراتب المرتفع للنجم دون دفع تكاليف فسخ باهظة.

ويريد النصر التخلص من راتب لابورت المرتفع دون تعويضات مالية كبيرة، مع فتح باب التعاقدات الجديدة.

وأفادت مصادر، بأن كومو قدَّم عرضًا رسميًّا للاعب يُغطي عقدًا يمتد حتى صيف 2028، في محاولة لإنقاذ النصر من مأزق مالي محتمل بعد رغبة الطرفين في إنهاء العلاقة بشكل ودي.

يُذكر أن كومو أظهر جديّة في الميركاتو بصفقات قوية؛ ما يعزز فرص إغلاق الصفقة قريبًا إذا توافقت الظروف.

رغم تفاؤل كومو بإقناع اللاعب بفضل مشروعه الجديد، فإن العقبة الوحيدة تبقى في الاتفاق على التسهيلات المالية بين الناديين واللاعب.