لاعبا مونبلييه وساوثهامبتون يتصدران قائمة الإمارات لمواجهتي قطر وإيران

أعلن البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، قائمة الأبيض لخوض لقاءي قطر وإيران، يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وضمت القائمة حارس المرمى عدلي محمد صاحب الـ 19 عامًا والناشط في صفوف نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

وانضم أيضًا جونيور ندياي المهاجم الإماراتي صاحب الـ 19 عامًا الذي يلعب مع فريق مونبيليه الفرنسي.

وضمت القائمة لاعب الوسط ماكانزي هانت الذي ينشط في صفوف فريق فلييت وود الإنجليزي، وسبق أن لعب في ناشئي نادي إيفرتون الإنجليزي.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى – علي خصيف – خالد توحيد – عدلي محمد.

خط الدفاع: خالد الهاشمي – خليفة الحمادي – محمد العطاس – خميس المنصوري – خالد الظنحاني – زايد سلطان – كوامي كايدو – عبد الله إدريس– عبد الرحمن صالح.

خط الوسط: عبد الله حمد - ماكانزي هانت – ماجد راشد – محمد عباس – يحيى نادر – علي سالمين - سلطان عادل – علي صالح – فابيو دي ليما – حارب عبد الله – يحيى الغساني – عصام فايز – طحنون الزعابي.

خط الهجوم: كايو كانيدو – محمد جمعة – جونيور نيداي – فهد بدر.