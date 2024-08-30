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رياضة

لاعبا مونبلييه وساوثهامبتون يتصدران قائمة الإمارات لمواجهتي قطر وإيران

لاعبا مونبلييه وساوثهامبتون يتصدران قائمة الإمارات لمواجهتي قطر وإيران
منتخب الإمارات
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2024، 9:32 ص

أعلن البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، قائمة الأبيض لخوض لقاءي قطر وإيران، يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وضمت القائمة حارس المرمى عدلي محمد صاحب الـ 19 عامًا والناشط في صفوف نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

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وانضم أيضًا جونيور ندياي المهاجم الإماراتي صاحب الـ 19 عامًا الذي يلعب مع فريق مونبيليه الفرنسي.

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وضمت القائمة لاعب الوسط ماكانزي هانت الذي ينشط في صفوف فريق فلييت وود الإنجليزي، وسبق أن لعب في ناشئي نادي إيفرتون الإنجليزي.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى – علي خصيف – خالد توحيد – عدلي محمد.

خط الدفاع: خالد الهاشمي – خليفة الحمادي – محمد العطاس – خميس المنصوري – خالد الظنحاني – زايد سلطان – كوامي كايدو – عبد الله إدريس– عبد الرحمن صالح.

خط الوسط: عبد الله حمد - ماكانزي هانت – ماجد راشد – محمد عباس – يحيى نادر – علي سالمين - سلطان عادل – علي صالح – فابيو دي ليما – حارب عبد الله – يحيى الغساني – عصام فايز – طحنون الزعابي.

خط الهجوم: كايو كانيدو – محمد جمعة – جونيور نيداي – فهد بدر.

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