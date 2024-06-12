أبرز ملامح خطة مارتينيز لقيادة رونالدو ورفاقه في "يورو 2024"
يسعى منتخب البرتغال إلى بذل قصارى جهده لتحقيق المجد في بطولة يورو 2024 بقيادة كريستيانو رونالدو، والتي قد تعد البطولة الأخيرة في مسيرته الدولية.
وبعد بطولة كأس العالم 2022، وجدت البرتغال نفسها في مأزق صعب، مع مدرب جديد كان فريقه السابق خرج للتو من المشاركة المونديالية في مرحلة المجموعات.
ومع ذلك، فقد كانوا أفضل فريق في التصفيات، حيث فازوا بـ10 مباريات، وسجلوا 36 هدفًا وحافظوا على نظافة شباكهم في 9 مباريات، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيكون لديهم طريقًا مفضلًا إلى النهائي في برلين.
مع وجود تشكيلة رائعة مليئة بالمحاربين المخضرمين واللاعبين الذين يصلون إلى ذروتهم والنجوم الشباب الجاهزين لإثبات أنفسهم، يمكن أن تنتهي "الرقصة الأخيرة" لرونالدو بلقب ثان في بطولة أمم أوروبا.
روبرتو مارتينيز
صُدم الكثيرون عندما أُعلن عن روبرتو مارتينيز كبديل للمدرب فرناندو سانتوس، الرجل الذي قاد البرتغال إلى مجد يورو 2016، خاصة بعد شهر واحد فقط من استقالته من قيادة منتخب بلجيكا.
وقضى مارتينيز، المدرب البالغ من العمر 50 عامًا فترة متباينة في قيادة "الجيل الذهبي" البلجيكي، حيث احتل المركز الثالث في كأس العالم 2018، وربع نهائي يورو 2020، ثم خسر في مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، إذ لم يسجل فريقه سوى هدف واحد في ثلاث مباريات.
بالنسبة للبعض، سيظل يُذكر مارتينيز دائمًا بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع فريق ويغان في عام 2013.
أسلوب اللعب والتشكيلة الأساسية
على عكس سلفه المهووس بالدفاع، فإن أسلوب مارتينيز هو الهجوم الكامل، وعادة ما يعتمد في تشكيلة على طريقة 4-3-3 رغم أنه جرب في بعض الأحيان ثلاثة لاعبين في الدفاع، ولا يزال هناك عدد قليل من المراكز غير محسومة.
وحجز ديوغو كوستا مكانه كحارس المرمى رقم 1، بينما سيرافق الثنائي السابق والحالي لمانشستر سيتي جواو كانسيلو وروبن دياز في الدفاع ديوغو دالوت لاعب مانشستر يونايتد.
هناك الكثير من الخيارات لمنطقة خط الوسط، ولكن من المحتمل أن يتواجد جواو بالينيا، لاعب فولهام في هذا المركز، وهو ما يحرر برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد للقيام بدوره.
يمكن للاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا أيضًا الدخول إلى خط الوسط، ولكنه يفضل الجناح الأيمن، مع قيادة رونالدو للخط الأمامي مع رافائيل لياو أو جواو فيليكس على اليسار.
كريستيانو رونالدو
بالنسبة للكثيرين فرونالدو أعظم لاعب في كل العصور، قد لا يكون "الدون" في ذروته ولكن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا يظل من أفضل المهاجمين في العالم، ولديه أكبر عدد من المباريات والأهداف في كرة القدم الدولية للرجال، وهو هداف بطولة أمم أوروبا التاريخي.
رغم أن اللعب مع النصر في الدوري السعودي الممتاز يختلف تمامًا عن اللعب مع ريال مدريد، فإن تسجيل 44 هدفًا و 13 تمريرة حاسمة في 45 مباراة ليس بالأمر السيئ، كما إنه نجح في إحراز 10 أهداف في التصفيات، لم يستطع سوى البلجيكي روميلو لوكاكو أن يتفوق عليه.
وانتصر منتخب البرتغال، يوم الثلاثاء، وديًّا على أيرلندا في ملعب أفيرو في آخر استعداداته لخوض منافسات بطولة يورو 2024.
وسجل رونالدو هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ60، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 130 هدفًا، ويواصل ابتعاده في صدارة هدافي المنتخبات عبر التاريخ، بفارق 22 هدفًا عن أقرب ملاحقيه علي دائي نجم منتخب إيران الأسبق، وبفارق 24 هدفًا عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثالث.
الطريق إلى النهائي
وأوقعت القرعة المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة والأخيرة والتي تضم كلًّا من تركيا والتشيك وجورجيا، في مهمة لن تكون صعبة، لكنها قد يكون بها بعض المتاعب.
ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في البطولة بمواجهة التشيك يوم الـ18 من يونيو في لايبزيغ، وبعد ذلك بأربعة أيام سيواجه نظيره التركي في دورتموند، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة جورجيا في جيلسنكرشن يوم الـ26 من الشهر ذاته، ويتوقع الكثيرون وصولهم إلى نصف النهائي على الأقل.
يذكر أن منتخب البرتغال توج بلقب اليورو مرة واحدة من قبل، كانت في سنة 2016.