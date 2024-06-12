أبرز ملامح خطة مارتينيز لقيادة رونالدو ورفاقه في "يورو 2024"

يسعى منتخب البرتغال إلى بذل قصارى جهده لتحقيق المجد في بطولة يورو 2024 بقيادة كريستيانو رونالدو، والتي قد تعد البطولة الأخيرة في مسيرته الدولية.

وبعد بطولة كأس العالم 2022، وجدت البرتغال نفسها في مأزق صعب، مع مدرب جديد كان فريقه السابق خرج للتو من المشاركة المونديالية في مرحلة المجموعات.

ومع ذلك، فقد كانوا أفضل فريق في التصفيات، حيث فازوا بـ10 مباريات، وسجلوا 36 هدفًا وحافظوا على نظافة شباكهم في 9 مباريات، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيكون لديهم طريقًا مفضلًا إلى النهائي في برلين.

مع وجود تشكيلة رائعة مليئة بالمحاربين المخضرمين واللاعبين الذين يصلون إلى ذروتهم والنجوم الشباب الجاهزين لإثبات أنفسهم، يمكن أن تنتهي "الرقصة الأخيرة" لرونالدو بلقب ثان في بطولة أمم أوروبا.