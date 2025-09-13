ماضي السنوات العجاف يطارد الإفريقي أمام الصفاقسي في الدوري التونسي

يطمح النادي الإفريقي إلى طرد كوابيس الماضي الصعب في مواجهات الكلاسيكو أمام النادي الصفاقسي في الدوري التونسي عندما يصطدم بالفريق الذي شكل "الدابة السوداء" في المواسم الأخيرة.

وبدأ النادي الإفريقي الذي يبحث عن أول ألقابه في الدوري منذ العام 2014، الموسم الجديد بشكل إيجابي تحت قيادة مدربه فوزي البنزرتي عندما حقق 3 انتصارات وخسارة واحدة في أول 4 مباريات ليجمع 9 نقاط حتى الآن.

وسيكون النادي الإفريقي مطالبا لا فقط بالصعود للصدارة ولو بشكل مؤقت، وإنما لتفادي الخسارة الثانية تواليا على ملعبه رادس الأولمبي بعدما انهزم ضد الترجي الجرجيسي (2 ـ 1) قبل أسبوعين.

ورغم أن آخر مباراة بين الإفريقي والصفاقسي في مرحلة الإياب من الموسم الماضي، حسمها الفريق الأحمر والأبيض بهدف مهاجمه حمزة الخضراوي، فإن الصفاقسي يملك سلسلة من المباريات التي فرض فيها سيطرته على منافسه طوال السنوات الماضية.

ويطارد شبح السنوات العجاف في مباريات الكلاسيكو ضد الصفاقسي، فريق النادي الإفريقي عندما تبدأ غدا الأحد مباراة القمة في ختام الجولة الخامسة من المسابقة.

والتقى النادي الإفريقي والنادي خلال آخر 10 سنوات أي منذ موسم 2015 ـ 2016 في 23 مناسبة في كل المسابقات فاز النادي الصفاقسي في 11 منها وتفوق الإفريقي في 6 مباريات بينما انتهت 6 مباريات أخرى بالتعادل.

وتفوق الصفاقسي في ملعب رادس، معقل النادي الإفريقي 3 مرات كان آخرها الموسم قبل الماضي بنتيجة (3 ـ 1) ليؤكد آنذاك تفوقه على منافسه على أرضه بالذات.

وستكون مباراة الغد بإدارة الحكم الصادق السالمي فرصة للمدرب فوزي البنزرتي ولاعبيه لاستعادة السيطرة على مواجهات الكلاسيكو والتقدم في ترتيب الدوري.

ويملك الإفريقي 9 نقاط من 4 مباريات في حين لم يحقق الصفاقسي إلا 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين حتى الآن.