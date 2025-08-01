حسم مستقبل عبد الرزاق حمدالله مع الشباب السعودي

حسمت إدارة نادي الشباب السعودي مستقبل اللاعب المخضرم المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم الفريق بعد أنباء حول احتمالية رحيله عن "الليوث" لخوض تجربة جديدة.

وأعير حمدالله إلى نادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية وشارك في مباراة فلومينينسي البرازيلي في دور الثمانية.

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وكشفت مصادر بنادي الشباب لصحيفة "الرياضية" السعودية عن استمرار حمدالله وعدم صحة أنباء رحيله عن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ولا تمانع إدارة الشباب بقاء اللاعب المغربي صاحب الـ 34 عاماً خاصة في ظل قيمته الفنية وتأثيره اللافت داخل الفريق.

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وأكد نواف المهدي، وكيل اللاعب، في تصريحات سابقة أن حمدالله لم يحصل على أي عروض لمغادرة نادي الشباب وليست لديه أي نية للرحيل في الموسم الجديد.

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وانضم حمد الله إلى الشباب يوم 23 يوليو 2024 قادماً من الاتحاد في صفقة انتقال حر.

وسبق أن لعب حمد الله في صفوف النصر السعودي أيضاً بخلاف اللعب في الدوري القطري والصيني.

ويرتبط حمد الله بعقد مع الشباب حتى يونيو 2027، وشارك خلال 30 مباراة وسجل 24 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة.