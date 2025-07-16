لامين يامال يفاجئ والده بهدية ثمينة (فيديو)

فاجأ لامين يامال، نجم نادي برشلونة، الذي بلغ للتو 18 عامًا، والده منير نصراوي، بتقديم هدية باهظة الثمن.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، احتفل لامين يامال بعيد ميلاده الثامن عشر بحفل أثار الكثير من الجدل، حضره نحو 200 مدعو، ولم يخلُ من حضور مشاهير، مثل: بيزاراب، كويڤيدو، أوزونا، باد غيال، مارتا دياث، وبييل خوستي.

وقالت صحيفة "ماركا"، إنه في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر يامال وهو يُهدي والده خاتمًا فاخرًا وباهظ الثمن، حيث ظهرت على وجه والد نجم برشلونة علامات السعادة الكبيرة وقام بارتدائه على الفور.

بينما أهدى مغنٍ شهير لامين يامال جوهرة تُقدّر قيمتها بنحو نصف مليون دولار.

وفي الأيام التي سبقت عيد ميلاده، قدّم المغني الدومينيكاني "إل ألفا" لامين يامال قطعة مجوهرات مذهلة تُقدّر قيمتها بما يقارب نصف مليون دولار، وهي سلسلة من الذهب والألماس من تصميم "Tajia Diamonds"، مصممة خصوصًا ومليئة بالتفاصيل التي تُشير إلى لاعب برشلونة.

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وتعرض لامين يامال لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لمجموعة أشخاص مصابين بالتقزم، وهم ذاهبون إلى حفل عيد الميلاد الثامن عشر لنجم برشلونة.

وأصدرت جمعية الأشخاص المصابين بالتقزم وأمراض خلل التنسج الهيكلي الأخرى المصحوبة بالتقزم، بيانًا رسميًّا تهاجم فيه ما فعله لامين يامال.

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ووفقًا للتقارير الأخيرة، فقد دفع لامين يامال لمجموعة من النساء، وُصفت أجسامهن بأنها تتوافق مع مقاسات صدر محددة، مقابل حضور الحفل، بحسب ما ورد عن العارضة الإسبانية كلوديا كالفو، التي تحدثت عبر برنامج "Tardear TV" عن عرض قيمته 20 ألف يورو مقابل الحضور لمدة 24 ساعة دون تحديد مكان الحفل، لتقرر الانسحاب إثر معرفتها بالشروط.

ورغم هذه الأزمة، قام يامال بنشر فيديو قصير مدته دقيقة واحدة من الحفل عبر حسابه، دون التعليق عليه، وظهر مرتديًا بدلة بيضاء مع وردة حمراء في عروة سترته، ونظارات شمسية وعصا، كما زُيّن برقبة تحمل الأحرف “LY”، قدّمها مغني الراب الدومينيكاني "إل ألفا".