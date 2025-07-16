أول "ضحايا" إنزو ماريسكا بعد تتويج تشيلسي بكأس العالم للأندية

كشفت تقارير إخبارية إنجليزية أن السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي الإنجليزي سيكون على الأرجح أول ضحايا اختيارات مدربه إنزو ماريسكا بعد النهاية التاريخية لمشوار الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وخلافا لكل التوقعات، قدم تشيلسي، بطل دوري المؤتمر الأوروبي، ورابع ترتيب الدوري الإنجليزي، نسخة مذهلة في مشاركته في كأس العالم، وسحب البساط من أمام كل المنافسين ليتوج بطلا لأول مونديال موسع بمشاركة 32 فريقا.

وقدم الفريق اللندني تحت قيادة مدربه إنزو ماريسكا ونجمه كول بالمر أداء مثاليا خاصة في الدور النهائي عندما هزم باريس سان جيرمان، المرشح الأكبر للقب (3 ـ0)، واعتلى منصة التتويج في ملعب "ميتلاف" بنيويورك.

أخبار ذات علاقة نجم تشيلسي جواو بيدرو يكشف أسباب حادثة الاشتباك مع لويس إنريكي

وبعد التتويج باللقب، قالت تقارير قريبة من تشيلسي أن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، الذي كان أحد عناصر الفريق المتوج بطلا للعالم قد يرحل عن الفريق نحو مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقال الصيفية الجارية.

ووفقا لما أوردته صحيفة "التايمز" البريطانية (the times)، لا يزال مهاجم تشيلسي حتى الآن يجهل مستقبله مع الفريق بعد وصول منافسين اثنين على المركز رقم 9 في غضون أسابيع قليلة.

وجمعت الصحيفة بعض المعطيات الموضوعية التي قالت إنها ستكون حاسمة لخروج جاكسون من ملعب ستامفورد بريدج قبل بداية موسم 2025 ـ 2026.

العامل الأول، وفقا للتايمز هو حلول لاعبين برازيليين أثبت أحدهما أنه نجم قادم في تشيلسي وهما ديلاب وجواو بيدرو، بطل الأدوار الإقصائية من كأس العالم للأندية، ويضاف إليهما إستيفاو قادما من بالميراس.

أخبار ذات علاقة فعلها تشيلسي.. كيف شرب سان جيرمان من كأس ريال مدريد وإنتر؟

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة في "البلوز": "حتى لو لم يكن بطل كأس العالم للأندية يبحث بالضرورة عن الانفصال عن المهاجم السنغالي، فإنه سيظل منتبهًا للعروض المحتملة المتعلقة به".

وتابعت: "قد يتمكن مانشستر يونايتد من الانقضاض على الصفقة، بعد موسم فشل فيه جوشوا زيركزي وراسموس هويلوند في ترك انطباع جيد، وبإمكان جاكسون أن ينتهز الفرصة للحصول على وقت لعب أطول مما وعده به تشيلسي".

أخبار ذات علاقة تشيلسي يتوج بلقب كأس العالم للأندية (فيديو)

وخاض نيكولاس جاكسون (24 عامًا)، 30 مباراة وأحرز 10 أهداف في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025)، كما أحرز هدفا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الذي فاز به تشيلسي على ريال بيتيس.

لكن أرقام النجم السنغالي في كأس العالم للأندية كانت سيئة على كل الأصعدة إذ لم يشارك في النهائي ضد باريس سان جيرمان، ولم يلعب مباراة في الدور الأول بعد طرده في مواجهة فلامنغو في غضون 5 دقائق فقط على بداية المباراة.