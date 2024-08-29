علي البليهي يحرج جيسوس

حقق الهلال الفوز للجولة الثانية على التوالي في دوري روشن السعودي للمحترفين على حساب نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

عزز ذلك الفوز من وضع "الزعيم" قبل الجولة الثالثة، ليتواجد في المركز الأول بست نقاط وبفارق الأهداف المسجلة عن القادسية والاتفاق.

وعلى الرغم من هذا الفوز كان هناك موقف محرج للغاية تعرض له المدرب جورجي جيسوس، المدير الفني للزعيم، بعدما ظهرت بعض الأرقام والإحصائيات خلال وبعد المباراة.

وكان السبب في ذلك الإحراج هو اللاعب علي البليهي، قلب دفاع الهلال الذي لعب المباراة أساسيًا ولم يظهر أفضل ما لديه من مستويات.

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ليس بالأمر الجديد

تراجع مستوى علي البليهي ليس بالأمر الجديد، فذلك هو الوضع منذ نهاية الموسم الماضي، حيث بدأ يضع تركيزه على أمور خارج الملعب.

تعرض البليهي للطرد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وكاد يعصف بآمال الهلال في الفوز بالبطولة لولا إصرار الزعيم على التتويج.

وبشكل عام ربما يكون اللاعب السعودي في حاجة لنداء استفاقة خلال الفترة الحالية، حتى يستعيد أفضل مستوياته.

رهان ناجح ولكن

تعرض البليهي للإيقاف لمدة مباراتين مع بداية الموسم، بسبب الطرد في نهائي كأس الملك، وتقرير الحكم الذي ذكر قيام نجم الهلال بسلوك مشين يستدعي الإيقاف لمباراة إضافية.

كان خيار جيسوس في ذلك الوقت واضحًا وهو الاستعانة بحسان تمبكتي ليكون بديلًا عنه، وبالفعل نجح لاعب الشباب السابق في التألق خلال مواجهتي الكأس.

تصور البعض أن جيسوس سيستعين بخدمات تمبكتي خلال مباريات الموسم، وسيعتمد عليه بشكل أكبر، لكن بدلًا من ذلك كان المدرب البرتغالي مخلصًا للبليهي، ودفع به في أول جولة.

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أرقام البليهي المُحرجة

راهن جيسوس على البليهي مجددا في الجولة الثانية أمام ضمك، فما كان من قلب الدفاع السعودي سوى أن يُحرج المدرب البرتغالي بأداء محُبط.

كان البليهي السبب في الهدف الأول لضمك بعد سوء تغطية لكرة كانت في متناوله بشكل كامل، وشارك كوليبالي سوء التغطية في الهدف الثاني.

وبعيدًا عن الهدفين فلم يفز البليهي سوى بالتحام أرضي واحد وآخر هوائي في 90 دقيقة ضد ضمك، وكان ثاني أسوأ لاعبي الهلال تقييمًا بعد حمد اليامي من قبل شبكة "سوفا سكورز" للإحصائيات.

وفشل البليهي في استعادة أي كرة من الخصوم، كما فقد الكرة ست مرات، وحاول تقديم ثلاث تمريرات طولية نجحت منها واحدة فقط، بالإضافة إلى ذلك أهدر هدفًا محققًا.