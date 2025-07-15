حزب الله يعتبر الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان "تصعيدا كبيرا"
logo
رياضة

أول تعليق من حفيظ دراجي حول مغادرة بي إن سبورتس

أول تعليق من حفيظ دراجي حول مغادرة بي إن سبورتس
حفيظ دراجيالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 3:56 م

كشف المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي حقيقة التقارير التي أشارت إلى مغادرته التعليق على المباريات عبر قنوات "بي إن سبورتس" خلال الموسم الجديد.

وكانت تقارير قد راجت عن رحيل المعلق الرياضي الجزائري الشهير عن قنوات بي إن سبورتس، ونهاية رحلته في القناة القطرية بانتهاء منافسات الدوري الإنجليزي، وهو إحدى المنافسات التي يتولى التعليق عليها.

أخبار ذات علاقة

ضجة واسعة.. ماذا قال حفيظ دراجي عن خروج الهلال من كأس العالم للأندية؟ (فيديو)

وقامت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" أخيرا بتنفيذ حملة تقليص للموظفين شملت عدة مذيعين، في إطار توجه نحو رقمنة المحتوى وتقليل عدد العاملين.

في حين أرجعت التقارير إمكانية رحيل دراجي عن العمل في قنوات بي إن سبورتس إلى بلوغه عامه الـ60؛ وهو السن القانوني للتقاعد في قطر، كما حدث سابقا مع الثنائي هشام الخلصي ورؤوف خليف.

ولكن حفيظ دراجي قال في تصريحات نقلتها قناة "الحياة" الجزائرية إن "خبر مغادرتي قنوات بي إن سبورتس مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة".

أخبار ذات علاقة

بي إن سبورتس تحسم مصير حفيظ دراجي

 ويعد حفيظ دراجي من أبرز المعلقين في الكرة العربية؛ إذ يتمتع بشعبية كبيرة بين الجمهور العربي لتعليقاته المميزة على المباريات عبر قنوات "بي إن سبورتس".

وبدأ دراجي، المولود في أكتوبر 1964، مسيرته في التلفزيون الجزائري قبل أن ينتقل إلى قناة الجزيرة الرياضية عام 2008، التي تحوّلت في 2013 إلى بي إن سبورتس واستمر فيها حتى الآن.

أخبار ذات علاقة

ما سر غياب حفيظ دراجي عن التعليق هذا الأسبوع؟

 

@eremsports

"لست مطبلاتي".. حفيظ دراجي يرد على اتهامه بالسخرية من كريستيانو رونالدو خلال مواجهة #البرتغال و #سلوفينيا #sportsontiktok #euro2024

♬ الصوت الأصلي - إرم سبورت - Erem Sports

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC