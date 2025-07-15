أول تعليق من حفيظ دراجي حول مغادرة بي إن سبورتس

كشف المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي حقيقة التقارير التي أشارت إلى مغادرته التعليق على المباريات عبر قنوات "بي إن سبورتس" خلال الموسم الجديد.

وكانت تقارير قد راجت عن رحيل المعلق الرياضي الجزائري الشهير عن قنوات بي إن سبورتس، ونهاية رحلته في القناة القطرية بانتهاء منافسات الدوري الإنجليزي، وهو إحدى المنافسات التي يتولى التعليق عليها.

وقامت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" أخيرا بتنفيذ حملة تقليص للموظفين شملت عدة مذيعين، في إطار توجه نحو رقمنة المحتوى وتقليل عدد العاملين.

في حين أرجعت التقارير إمكانية رحيل دراجي عن العمل في قنوات بي إن سبورتس إلى بلوغه عامه الـ60؛ وهو السن القانوني للتقاعد في قطر، كما حدث سابقا مع الثنائي هشام الخلصي ورؤوف خليف.

ولكن حفيظ دراجي قال في تصريحات نقلتها قناة "الحياة" الجزائرية إن "خبر مغادرتي قنوات بي إن سبورتس مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة".

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ويعد حفيظ دراجي من أبرز المعلقين في الكرة العربية؛ إذ يتمتع بشعبية كبيرة بين الجمهور العربي لتعليقاته المميزة على المباريات عبر قنوات "بي إن سبورتس".

وبدأ دراجي، المولود في أكتوبر 1964، مسيرته في التلفزيون الجزائري قبل أن ينتقل إلى قناة الجزيرة الرياضية عام 2008، التي تحوّلت في 2013 إلى بي إن سبورتس واستمر فيها حتى الآن.