رقم لا يصدّق.. كم دفع الوليد بن طلال خلال رئاسة فهد بن نافل للهلال؟

أزاح فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، الستار عن واحدة من أبرز مفاجآت فترته الرئاسية، معلنًا أن الأمير الوليد بن طلال دعم نادي الهلال بمبلغ خرافي، خلال سنوات رئاسته للنادي.

وأكد بن نافل، الذي أعلن عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، أن هذا الدعم الهائل كان ركيزة رئيسة في مسيرة الهلال نحو تحقيق البطولات والمشاركة القارية والعالمية، مشيدًا بالدور المحوري الذي لعبه الأمير الوليد في دعم النادي بلا انقطاع.

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مسيرة رئاسية تنتهي بعد 6 أعوام

جاء إعلان فهد بن نافل في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أكد خلالها امتنانه لما قدمه مع فريقه الإداري، موضحًا أنه يفضل إفساح المجال لقيادة جديدة تستكمل المسيرة.

وقال بن نافل: "لكل رحلة منصّة أخيرة.. بقلب يملؤه الامتنان والفخر، أعلن عدم ترشحي للدورة الجديدة، وأدعم بكل قوة الرئيس القادم بحسب ما تراه الجمعية العمومية ومؤسسة أعضاء النادي".

وأشار إلى أن الهلال حقق في عهده تقدمًا ملحوظًا على كل المستويات.

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دعم غير مسبوق من الوليد بن طلال

في تغريدة منفصلة، خصّ رئيس الهلال المنتهية ولايته الأمير الوليد بن طلال برسالة شكر مطوّلة، واصفًا إياه بأنه رمز راسخ في ذاكرة الهلاليين، وداعم تاريخي لا يتوقف.

وكشف بن نافل أن الأمير الوليد قدم أكثر من "مليار ونصف المليار ريال سعودي" دعمًا مباشرًا للنادي خلال الأعوام الستة الماضية، مؤكدًا أن هذا الدعم سيتواصل خلال المرحلة المقبلة بنفس القوة والالتزام.

وقال بن نافل: "المملكة القابضة وكل شركاتي وأنا.. سنقف خلف الهلال للوصول به قاريًا ثم عالميًا بدعم قيادتنا. الهلال؟ ما فيه إلا أبشر وتم".

وأشار إلى أن الهلال كان من أوائل الأندية التي استفادت من هذا الدعم، سواء من خلال التعاقدات الكبيرة أو المشاركات العالمية، حيث ظهر في 4 نسخ من كأس العالم للأندية، وحقق بطولتين لدوري أبطال آسيا.