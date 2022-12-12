تقرير طبي: حالة بيليه تتحسن لكن دون توقعات لتوقيت مغادرة المستشفى
أكد تقرير طبي صدر اليوم الإثنين تحسن حالة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، لكن دون توقع حول توقيت خروجه من المستشفى بعد دخوله إليه نهاية الشهر الماضي.
ويصارع بيليه البالغ من العمر 82 عامًا للتعافي من ورم في القولون منذ سبتمبر/أيلول 2021 ودخل المستشفى في 29 نوفمبر تشرين الثاني لإعادة تقييم علاجه، وخضع للعلاج من عدوى تنفسية بعد دخوله المستشفى أيضًا.
وقال الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو: "تتواصل حالة المريض في التحسن وخاصة فيما يتعلق بالعدوى التنفسية. إنه يبقى مقيمًا في غرفة عادية وواعيًا مع استقرار العلامات الحيوية".
وكان بيليه، الذي لعب لمنتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس، واحدًا من أشهر الرياضيين في العالم في أوج مسيرته، ويعد واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.
وفاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970، وهو إنجاز لم ينجح أي لاعب آخر في تحقيقه، ويتقاسم مع نيمار قائمة هدافي البرازيل بعدما أحرز 77 هدفًا في 92 مباراة.