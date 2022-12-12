تقرير طبي: حالة بيليه تتحسن لكن دون توقعات لتوقيت مغادرة المستشفى

وقال الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو: "تتواصل حالة المريض في التحسن وخاصة فيما يتعلق بالعدوى التنفسية. إنه يبقى مقيمًا في غرفة عادية وواعيًا مع استقرار العلامات الحيوية".

وكان بيليه، الذي لعب لمنتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس، واحدًا من أشهر الرياضيين في العالم في أوج مسيرته، ويعد واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

وفاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970، وهو إنجاز لم ينجح أي لاعب آخر في تحقيقه، ويتقاسم مع نيمار قائمة هدافي البرازيل بعدما أحرز 77 هدفًا في 92 مباراة.