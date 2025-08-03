ريال مدريد يتخلص من أفشل صفقاته

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

تخلص ريال مدريد الإسباني من إحدى أكثر صفقاته فشلًا بعد تجربة قصيرة لم تشهد المشاركة ولو لدقيقة واحدة.

ويستعد ريال مدريد لخوض منافسات موسم كروي شاق بقيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو الذي قاد الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 والتي أقيمت في الولايات المتحدة.

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وانتهت رحلة المهاجم البرازيلي الشاب رينيه خيسوس (23 عامًا) مع ريال مدريد بعد انتقاله لفريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي دون لعب دقيقة واحدة مع الفريق الأول.

وتعاقد ريال مدريد مع اللاعب البرازيلي في يناير 2020 حين كان عمره 18 عامًا قادمًا من فلامنغو مقابل مبلغ يتراوح ما بين 30 و40 مليون يورو.

وكان من المفروض أن يسير على خطى مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريغو عبر الانطلاق من الفريق الثاني كاستيا ثم الفريق الأول، لكن مسيرة اللاعب فشلت بشكل كبير.

وفضل ريال مدريد إعارة خيسوس لعدة أندية بحثًا عن منحه وقتًا للعب والتأقلم مع كرة القدم الأوروبية ثم إعادته للفريق الأول، حيث لعب مع بروسيا دورتموند الألماني موسمين شارك خلالهما في 39 لقاء وسجل هدفًا.

ولعب النجم الشاب موسم 2022-2023 مع جيرونا الإسباني وشارك في 18 لقاء وسجل هدفين، ثم انتقل في موسم 2023-2024 إلى فروسينوني الإيطالي وشارك في 23 لقاء وسجل 3 أهداف.

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وفي الموسم الماضي لعب خيسوس معارًا إلى غرناطة الإسباني شارك خلالها في 24 لقاء وسجل هدفًا وحيدًا.

وينتهي عقد خيسوس رينيه مع ريال مدريد في 2026، لكن إدارة الفريق كانت تبحث عن التخلص من أحد أفشل صفقاتها، ووجدت الحل بإعادته للبرازيل لفريق أتلتيكو مينيرو.