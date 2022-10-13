صحيفة: حسابات مزيفة يديرها باريس سان جيرمان للهجوم على مبابي.. والنادي يرد

كشفت صحيفة "ميديابارت" الفرنسية الاستقصائية المستقلة عن وجود حسابات مزيفة على تويتر تعمل للدفاع عن باريس سان جيرمان في مختلف القضايا، وتخدم مصالح النادي الباريسي وتشوه سمعة بعض وسائل الإعلام أو اللاعبين وفقا لرغبة إدارة النادي برئاسة القطري ناصر الخليفي.

وتعرض كيليان مبابي لهجوم من هذه الحسابات عندما قال في ربيع 2019: "أشعر أنه ربما حان الوقت لتحمل المزيد من المسؤوليات. أتمنى أن يكون في باريس سان جيرمان ، سيكون ذلك سعيدًا جدًا. أو قد يكون في مكان آخر".

إذ فاجأ مبابي عالم كرة القدم حينها بترك الباب مفتوحًا للمغادرة. وبعد هذه التصريحات، تعرض بطل العالم للهجوم على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال عدة حسابات تحمل علامة "مؤيد لباريس سان جيرمان".

وقالت ميديابارات، يوم الأربعاء، إن نادي العاصمة كلف وكالة خارجية لإنشاء "جيش" من حسابات تويتر الوهمية للقيام بحملات عنيفة وقذرة على الشبكات الاجتماعية، ولا سيما ضد وسائل الإعلام وشخصيات قيادية في النادي، بمن في ذلك مبابي.

وكتب حساب يحمل اسم "بانام سكواد" موجها كلماته إلى مبابي عقب تلميحه بالرحيل عن باريس سان جيرمان: "إن المشجعين الباريسيين يحبونك كثيرًا، لقد وصلت رسالتك الليلة، وما هو توقيت الرحيل!.

وعلق نفس الحساب، الذي يستهدفه تحقيق الصحيفة بشكل خاص، قبل بضعة أشهر عقب استبعاد الدولي الفرنسي فكرة الرحيل إلى ريال مدريد في برنامج "تيليفوت" : "اعمل الآن في صمت وكن متحفظًا. لا حاجة إلى الكثير من التصريحات. نحن بحاجة إلى رد من الملعب".

ونفى باريس سان جيرمان ما نشرته "ميديابارت"، مؤكدا أن "النادي لم يتعاقد أبدًا مع وكالة بهدف إلحاق الضرر بالأفراد والمؤسسات"، لكن "ميديابارت "تحدد من جانبها أنه "إذا لم يكن هناك عقد بالفعل مع النادي، فإن باريس سان جيرمان هو الذي دفع بالفعل مقابل خدمات التأثير الرقمي التي تقدمها Digital Big Brother".

ويفكر مبابي في المغادرة عن النادي الباريسي في يناير/كانون الثاني المقبل، ووفقًا لصحف "ماركا وليكيب ولو باريزيان وRMC Sport ، فإن هذه الاكتشافات الجديدة لا ينبغي أن تحسن علاقاته مع الإدارة الباريسية.

بعد أكثر من ساعة بقليل من نشر تحقيق" ميديابارت"، نفى باريس سان جيرمان مرة أخرى ، هذه المرة لـ RMC Sport ، دفع أي مبالغ لوكالة لتشويه سمعة أي شخص.

وأضاف: "هل تعتقد حقًا أننا نوظف أشخاصًا للإساءة للاعبينا؟ إننا نستهدف جان ميشيل أولاس (رئيس أولمبيك ليون)؟ هذا هراء كامل، الأمر متروك لهم - لا علاقة لهم بالنادي على الإطلاق. لقد أمضينا العام الماضي في تجديد مبابي بأكبر عقد في الرياضة العالمية ويشارك فيه الرئيس إيمانويل ماكرون، وهل تعتقد أننا في نفس الوقت كنا نتصيده ونستهدفه؟ "