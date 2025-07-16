أول تعليق من رئيس الاتحاد الآسيوي حول مستوى الهلال في مونديال الأندية

علق سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أداء ومستوى نادي الهلال السعودي خلال مشاركته المميزة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أُقيمت للمرة الأولى بصيغتها الموسعة بمشاركة 32 فريقاً، في 12 مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت البطولة التي امتدت على مدار شهر واختتمت، الأحد الماضي، حضوراً جماهيرياً مميزاً، وأقيمت خلالها 63 مباراة شهدت تسجيل 195 هدفاً؛ ما يعكس المكانة المتنامية للبطولة كأبرز مسابقة للأندية على مستوى العالم.

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وتوج تشيلسي الإنجليزي باللقب بعد فوزه في النهائي على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد على استاد "ميتلايف".

وشكلت البطولة تجربةً رائعة لأندية الاتحاد الآسيوي الأربعة، الهلال السعودي، العين الإماراتي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، وأولسان الكوري الجنوبي.

وحظي مشوار الهلال باهتمام عالمي كبير، بعد تحقيقه فوزاً مثيراً على مانشستر سيتي حامل اللقب بنتيجة 4 - 3 بعد التمديد لوقت إضافي في دور الـ16، قبل أن يودع المسابقة بالخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي.

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وقال رئيس الاتحاد الآسيوي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد: "أود أن أعبر عن فخرنا الكبير بأنديتنا الأربعة التي مثلت القارة، وكذلك جميع طواقم التحكيم الآسيوية التي شاركت في البطولة، لقد شكلت هذه النسخة محطة جديدة ومهمة تتيح للأندية الآسيوية فرصة التنافس مع نخبة أندية العالم وقياس تطورها أمام أعلى المستويات".

وأضاف: "أداء أنديتنا، على وجه الخصوص الهلال، يعكس بوضوح التقدم الكبير الذي أحرزته كرة القدم الآسيوية، لقد أظهروا شجاعةً وطموحاً وجودةً تكتيكيةً تؤكد تنافسية أنديتنا، وتبعث برسالة قوية حول قدرتنا على المنافسة في أعلى المستويات".

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وتابع: "كأس العالم للأندية بصيغتها الموسعة ليست مجرد بطولة، بل منصة للنمو والتقارب والطموح العالمي، ونشكر جياني إنفانتينو والاتحاد الدولي لكرة القدم على قيادتهم والتزامهم بمبدأ شمول الجميع، هذا الشكل الجديد رفع مستوى البطولة وحقق مكاسب كبيرة لقارة آسيا".