مانشستر يونايتد يسرّع مفاوضاته للتعاقد مع سفيان أمرابط

كما أثار أمرابط الإعجاب بعدما قاد فيورنتينا لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي حيث خسر 1/2 أمام ويستهام، ووفقًا لـ"ديلي إكسبريس" فقد لفت اللاعب الانتباه بتمريراته.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يحاول إبرام صفقة أمرابط البالغ من العمر 26 عامًا، كما قالت إن وكيل أمرابط موجود في فلورنسا لتصعيد الأمور مع إدارة فيورنتينا.

وفي يونيو الماضي، قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أوضح نور الدين شقيق سفيان أمرابط، أن رغبة لاعب خط الوسط هي الانتقال إلى إسبانيا.

وارتبط برشلونة وأتلتيكو مدريد بالتعاقد مع أمرابط لكن يبدو أن وجهة اللاعب ستكون أولد ترافورد