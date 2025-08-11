logo
اسم مفاجئ.. أكثر لاعب أبهر يانيك فيريرا بعد أول مباراة مع الزمالك

يانيك فيريرا مدرب الزمالكالمصدر: حساب الزمالك على فيسبوك
11 أغسطس 2025، 5:05 ص

خطف المغربي عبد الحميد معالي، لاعب فريق الزمالك، الأنظار بشدة ونال إشادة واسعة من الجماهير والجهاز الفني للفريق، بعد المستوى الجيد الذي قدمه خلال مشاركته أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

ورغم دخوله في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي أقيمت، يوم الجمعة الماضي، لفت معالي الأنظار بلمساته الذكية، وتمركزه الجيد، إلى جانب هدوئه تحت الضغط، وهو ما اعتبره الكثيرون مؤشرا واعدا على قدرته في تقديم الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.

الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا أثنى على جاهزية اللاعب الذهنية والبدنية، مؤكدا أن ما قدمه في دقائق معدودة يُظهر مدى التزامه واستعداده للمشاركة بشكل أكبر مع توالي المباريات.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "أكثر لاعب كان مبهرا بالنسبة ليانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، بعد نهاية المباراة من الصفقات الجديدة كان عبد الحميد معالي".

وأوضح التقرير أن أكثر ما يميز اللاعب هو أن لمساته تؤدي إلى هجمات وخطورة على المنافس، كما يقدم المجهود الدفاعي بشكل جيد ويستطيع الربط بين الخطوط مع زملائه.

 

 

وتابع التقرير: "اللاعب كان مثاليا في تحركاته وخطف عين فيريرا، خاصة في الهدف الثاني للفريق الأبيض حيث استفاد من وجود سيف جعفر بجانبه في هجماته".

كان نادي الزمالك أعلن تعاقده مع الجناح المغربي الصاعد عبد الحميد معالي، قادما من صفوف فريق اتحاد طنجة، بعقد يمتد لخمسة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقام النادي الأبيض بقيد لاعبه المغربي تحت السن، في قائمة الموسم الجديد، فهو من مواليد عام 2006.

 

 

ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وتنتظر جماهير الزمالك رؤية المزيد من تحركات عبد الحميد معالي، خاصة أنه يُعد من الصفقات الواعدة التي يُعوّل عليها لتقديم حلول فنية جديدة خلال الموسم الحالي، مع إمكانية منحه دقائق أكثر في مواجهة المقاولون العرب بالجولة المقبلة.

