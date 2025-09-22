تلقى ردا صادما.. فينيسيوس يشتكي تشابي ألونسو

تلقى فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ردا صادما من إدارة النادي بعد قيامه بتقديم شكوى ضد مدربه تشابي ألونسو بسبب استمرار استبداله في مباريات "الميرنغي"، وهو الأمر الذي بدا مزعجا للغاية بالنسبة للاعب البرازيلي.

وغادر النجم البرازيلي أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" غاضباً، خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام إسبانيول، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وقرر تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، استبدال فينيسيوس في الدقيقة 77، ودفع بمواطنه رودريغو بدلا منه.

وبحسب ما رصدته صحيفة "ماركا"، فإن فينيسيوس لم يعلب حتى 80 دقيقة في أي مباراة هذا الموسم، وهو أمرٌ أغضبه بشدة.

وأشارت إلى أن ألونسو أخبر لاعبه خلال استراحة شرب الماء أنه سيُستبدل.

ولم يُصدّق اللاعب البرازيلي ذلك، فقد كان أكثر نشاطاً وخطورة من المباريات السابقة، ليقرر إلقاء الزجاجة التي كان يشرب منها.

وبعد استبداله توجه مباشرة إلى غرفة الملابس، على الرغم من أنه كان يعود لاحقاً لمشاهدة المباراة من مقاعد البدلاء مع زملائه.

وقال الإعلامي الرياضي بيبي ألفاريز، عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد المباراة ضد إسبانيول جرت محادثات بين فينيسيوس وإدارة النادي بشأن استبداله مجددًا. وقد حثّوه على تغيير وضعه الحالي من خلال العمل والأداء الجيد داخل الملعب".

وشارك "فيني" بديلاً في مباراتين من أصل 6 مباريات هذا الموسم، وكان أقصى عدد دقائق له هو 78 دقيقة في الجولة الأولى ضد أوساسونا.

من جانبه، دافع ألونسو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء عن تغيير اللاعب، قائلا: "استبدلته عندما كان في أفضل حالاته، حيث كان بإمكاني الانتظار قليلاً لاستبداله لاحقًا، لكنني أردتُ إشراك لاعبين جدد في مركز الجناح".

وأضاف: "كنا بحاجة إلى لاعبين جدد، غادر فرانكو أيضاً غاضباً بعض الشيء، لكن هذا يحدث للجميع، أنا سعيد بأداء فينيسيوس، وفرانكو، وهناك أوقات تحتاج فيها إلى لاعبين جدد".