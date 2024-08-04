أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات ثمن نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي (2023-2024) ليغلق الباب أمام أنباء إلغاء الكأس هذا الموسم.

وأعلن عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، في وقت سابق عبر تصريحات تليفزيونية أن الاتحاد الدولي "فيفا" يرفض فتح باب القيد لتسجيل اللاعبين الجدد للفرق المصرية لحين انتهاء الموسم الكروي.

وأضاف: "الاتحاد الدولي منح مصر الاستثناء في الموسم الماضي لتأجيل استكمال الكأس لموسم آخر ولكنه يرفض تكرار الأمر في الموسم الحالي".

وقال خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري عبر تصريحات تليفزيونية إن كأس مصر لن يتم إلغاؤه وسيتم استكماله عقب نهاية الدوري.

وحدد الاتحاد المصري مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس مصر على النحو التالي:

بيراميدز – أبوقير للأسمدة (8 أغسطس 2024)

الترسانة – الجونة (9 أغسطس 2024)

البنك الأهلي – المصري (9 أغسطس 2024)

الإسماعيلي – سموحة (20 أغسطس 2024)

الأهلي – فاركو (20 أغسطس 2024)

مودرن سبورت – إنبي (20 أغسطس 2024)

سيراميكا كليوباترا – زد (21 أغسطس 2024)

الزمالك – طلائع الجيش (21 أغسطس 2024)

وكان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر قد أعلن إقامة معسكر الفراعنة يوم 25 من الشهر الجاري استعدادًا لمواجهتي غينيا بيساو وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.