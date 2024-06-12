أنشيلوتي يكشف عن أبرز تغيير شاهده في كرة القدم خلال 20 عاما

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، من وجهة نظره عن التغيير الأبرز الذي شاهده في عالم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة.

وقدم أنشيلوتي موسما استثنائيا مع ريال مدريدP إذ توج بدوري أبطال أوروبا والليغا وكأس السوبر الإسباني، رغم الإصابات المؤثرة التي ضربت الفريق على مدار الموسم.

وقال أنشيلوتي، خلال حواره مع الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن، ونقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو": "ما تغير في كرة القدم خلال آخر 20 عاما هو البنية البدنية للاعبين".

وأضاف: "الجانب البدني الآن هو الأهم، والتكنولوجيا تساعدك على معرفة الحالة البدنية للاعب ولذلك التدريب الآن أصبح بشكل أكبر مع الكرة".