أنشيلوتي يكشف عن أبرز تغيير شاهده في كرة القدم خلال 20 عاما
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، من وجهة نظره عن التغيير الأبرز الذي شاهده في عالم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة.
وقدم أنشيلوتي موسما استثنائيا مع ريال مدريدP إذ توج بدوري أبطال أوروبا والليغا وكأس السوبر الإسباني، رغم الإصابات المؤثرة التي ضربت الفريق على مدار الموسم.
وقال أنشيلوتي، خلال حواره مع الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن، ونقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو": "ما تغير في كرة القدم خلال آخر 20 عاما هو البنية البدنية للاعبين".
وأضاف: "الجانب البدني الآن هو الأهم، والتكنولوجيا تساعدك على معرفة الحالة البدنية للاعب ولذلك التدريب الآن أصبح بشكل أكبر مع الكرة".
وتابع: "الجانب البدني والتكتيكي لم يعودا منفصلين كما كانا منذ 20 عامًا".
كما تحدث أنشيلوتي عن لقطة حديثه مع نجله دافيد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي حسمت تأهل الميرنغي لنهائي البطولة بعد الفوز على بايرن ميونخ.
وقال فان باستن لأنشيلوتي: "لقد أعجبني ما فعلته ضد بايرن ميونخ، ناقشت الأمر مع دافيد، ثم أدخلت خوسيلو وسجل هدفين".
ورد أنشيلوتي: "نعم هذا حظ إلى حد ما، ولكني أحب أن أتحدث مع مساعدي، من الجيد أن يكون لديك أشخاص لا يتفقون معك دائما، فهذا يجعلني أفكر أكثر".
وقررت رابطة الدوري الإسباني انطلاق موسم 2024-2025 يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، بعد انتهاء اليورو في ألمانيا أولمبياد باريس.
وكان فريق ريال مدريد قد توّج بلقب الموسم الماضي 2023/2024 من الدوري الإسباني بعدما جمع 95 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة الوصيف.