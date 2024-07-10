كشفت تقارير صحفية أن الكوري الجنوبي كيم مين غاي، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، رفض عرضًا قدم له من نادي النصر السعودي، لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن المدافع الكوري أبدى رفضه فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي حاليًّا، بعد تلقيه عرضًا من النصر.

كما أوضح التقرير أن اللاعب تلقى عدة استفسارات من أندية أخرى لضمه غير النصر، مشيرًا: "كيم مين غاي لديه عروض من إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا والسعودية، وقد أعرب أتلتيكو مدريد عن اهتمامه أيضًا باللاعب، كما إن يوفنتوس متحمس لضمه، لكن اللاعب لا يفكر في أي عروض بالوقت الحالي، خطة كيم الواضحة هي البقاء وإثبات نفسه في نادي بايرن ميونخ".

ويسعى النصر لتقوية صفوفه بشكل رائع في عدة مراكز قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وانضم صاحب الـ 27 عامًا لبايرن قادمًا من نابولي الإيطالي في الصيف الماضي.

وعلى جانب آخر، أعلن النصر خوض مباراة ودية في معسكر البرتغال أمام فريق بورتو في الثامن والعشرين من يوليو الجاري.

ويخوض النصر بطولة كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل، إذ يواجه التعاون في نصف النهائي.

ويتطلع النصر تحت قيادة مديره الفني البرتغالي لويس كاسترو لفترة إعداد قوية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، إذ سيخوض الفريق معسكرًا آخر في إسبانيا مطلع أغسطس.