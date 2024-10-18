السعودية تستضيف المواجهة الأخيرة بين نادال وديوكوفيتش

سيحصل رافائيل نادال على فرصة أخيرة لمواجهة غريمه الأزلي نوفاك ديوكوفيتش قبل أن يسدل اللاعب الإسباني الستار على مسيرته الرائعة إذ من المقرر أن يلتقي الثنائي في بطولة الملوك الستة الكبار الاستعراضية للتنس المقامة في السعودية.

وخسر نادال 6-3 و6-3 أمام كارلوس ألكاراز في الدور قبل النهائي أمس الخميس ليواجه ديوكوفيتش في مباراة تحديد المركز الثالث بعد خسارة اللاعب الصربي بنتيجة 6-2 و6-7 و6-4 أمام يانيك سينر.

وسيلتقي المصنف الأول عالميًا سينر مع ألكاراز في النهائي بالرياض إذ يحصل الفائز على جائزة مالية قدرها ستة ملايين دولار.

وقال نادال للصحفيين "اللعب أمام نوفاك يجعلني أشعر بالحنين للماضي. تقابلنا كثيرًا خلال مسيرتي لذا سيكون من الممتع أن نواجه بعضنا البعض مرة أخرى في هذه المباراة".

وواجه نادال الحاصل على 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، والذي أعلن اعتزاله الأسبوع الماضي، ديوكوفيتش في 60 مباراة وهو أكبر عدد من المواجهات في تنس الرجال وانتصر 29 مرة مقابل 31 للصربي.

وكانت المرة الأخيرة التي واجه فيها نادال منافسه ديوكوفيتش، الحاصل على 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، في الدور الثاني من أولمبياد باريس حيث خسر بنتيجة 6-1 و6-4.

ويمكن أن يكرر نادال، الذي لعب أيضًا مع ألكاراز في منافسات زوجي الرجال في الأولمبياد، الأمر ذاته في نهائيات كأس ديفيز في ملقة من 19 إلى 24 نوفمبر المقبل.

وقال نادال (38 عامًا) "نفسيًا، أثق في جاهزيتي لكن من الناحية البدنية يتبقى شهر للاستعداد. إذا لم أشعر أنني مستعد لمباريات الفردي، سأكون أول من يقول ذلك، ولنرى ما إذا كان بوسعي مساعدة الفريق بطريقة ما".

وأضاف نادال أن ألكاراز يسير بشكل رائع في مسيرته ولا يحتاج إلى الكثير من النصائح منه.

وتابع "يملك فريقًا عظيمًا وعائلة رائعة. قدراته تمكنه من الأداء بشكل رائع ويتعلم طوال الوقت.. إنه يتطور في كل الجوانب. بالطبع يسعدني إسداء النصح له في أي وقت يريد".