تين هاغ يعترف بخطئه مع رونالدو: لم يكن المشكلة أبدًا

فاجأ إريك تين هاغ، المدير الفني الحالي لفريق باير ليفركوزن والسابق لمانشستر يونايتد، الجميع بتصريح عن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن "الشياطين الحمر" في 2023؛ بسبب أزمته الحادة مع المدرب الهولندي.

وتولى تين هاغ سابقًا تدريب مانشستر يونايتد، وكان رونالدو حينها ضمن صفوف الفريق، إلا أن المدرب الهولندي لم يضع النجم البرتغالي في التشكيلة الأساسية خلال موسم 2022-2023.

وخلال ذلك الموسم، فسخ رونالدو عقده مع النادي وانتقل مطلع عام 2023 إلى صفوف النصر السعودي، الذي لا يزال يدافع عن ألوانه حتى اليوم.

وأخيرًا، سجّل رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، ثلاثية "هاتريك" في مباراة ودية أمام فريق ريو آفي البرتغالي، انتهت بفوز النصر 4-0، عقب ذلك، وجّه الصحفيون سؤالًا لتين هاغ عمّا إذا كان لا يزال يعتبر رونالدو مشكلة بالنسبة لمانشستر يونايتد.

فأجاب المدرب دون تردد: "بالنسبة لي، لا يوجد أي مشكلة. لم يكن هو المشكلة أبدًا. أعتقد أن الأمر أصبح من الماضي، لقد كان ما حدث وانتهى. بعد ذلك، فزنا بلقبين مع مانشستر يونايتد. أتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

يذكر أن إريك تين هاغ أُقيل من منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد في أكتوبر 2024، قبل أن يتولى قيادة فريق باير ليفركوزن في صيف العام نفسه.

وكما هو متوقع، انتشرت تصريحات تين هاغ سريعًا عبر الإنترنت، لتثير موجة من التفاعلات، إذ علّق أحد المشجعين قائلًا: "هذا سؤال غريب فعلًا. لماذا يُطرح على تين هاغ وهو يدرب فريقًا مختلفًا تمامًا وفي دوري آخر؟".

وسيوجه تين هاغ تركيزه الآن إلى التحضير لأول مباراة رسمية له كمدير فني لليفركوزن في بطولة كأس ألمانيا أمام فريق إس جي زوننهوف من الدرجات الأدنى، قبل أن يواجه هوفنهايم بعد أسبوع في أولى مبارياته بالبوندسليغا.