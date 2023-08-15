غوارديولا يؤكد غياب دي بروين لفترة طويلة بسبب الإصابة
أعلن بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حاجة البلجيكي كيفين دي بروين لإجراء جراحة بعد إصابته الأخيرة التي تعرض لها مع الفريق في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي.
وكانت تقارير كشفت أن الفحوصات الطبية للاعب أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، حيث يرغب النادي بإجراء عملية جراحية له؛ لتجنب إصابته في المنطقة نفسها مرة أخرى، وأنه في حال خضع اللاعب لعملية جراحية سيغيب من 3 إلى 4 أشهر.
وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، للحديث عن مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في بطولة كأس السوبر الأوروبي، التي تجمع الفريقين، غدًا الأربعاء: "إصابة دي بروين قوية.. علينا أن نقرر هل سيخضع لعملية جراحية أم لا.. ولكنه سيغيب لعدة أشهر".
وحقق مانشستر سيتي الفوز في افتتاح بطولة الدوري على نظيره بيرنلي بنتيجة (3-0).
وشهدت المباراة تعرض دي بروين لإصابة ومغادرته لملعب المباراة في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، ودخول ماتيو كوفاسيتش بدلًا منه.