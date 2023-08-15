غوارديولا يؤكد غياب دي بروين لفترة طويلة بسبب الإصابة

أعلن بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حاجة البلجيكي كيفين دي بروين لإجراء جراحة بعد إصابته الأخيرة التي تعرض لها مع الفريق في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير كشفت أن الفحوصات الطبية للاعب أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، حيث يرغب النادي بإجراء عملية جراحية له؛ لتجنب إصابته في المنطقة نفسها مرة أخرى، وأنه في حال خضع اللاعب لعملية جراحية سيغيب من 3 إلى 4 أشهر.