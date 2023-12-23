أليكسيس سانشيز على رادار نادي الاتحاد السعودي
كشفت تقارير صحفية أن مارسيلو غالاردو، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، تواصل مع التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي، لإقناعه بالانضمام للنادي السعودي في الميركاتو المقبل.
ووفقا لما ذكره موقع "adnradio"، اليوم السبت، فإن "مستقبل أليكسيس سانشيز قد يكون بعيدًا عن إنتر ميلان، إذ لا يشعر المهاجم التشيلي بالارتياح في النادي الإيطالي بسبب دقائق لعبه القليلة والإصابات التي لم تسمح له بالظهور كبطل في فريق سيمون إنزاغي".
ونقل الموقع عن صحيفة "لا تيرسيرا"، بأن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب الاتحاد الحالي، قام بالاتصال بأليكسيس سانشيز لإقناعه بالانضمام إلى فريق السعودي من خلال توقيع عقد يستمر حتى نهاية موسم 2023/2024.
وأوضح التقارير، أن "غالاردو قد اتصل بالنجم التشيلي في مايو الماضي لجلبه إلى نادي ريفر بليت، على الرغم من أن الأخير رفض العرض، إلا أن هذه المرة قد يكون العرض مختلفا".
واختتم التقرير: "في حال انضمام سانشيز إلى نادي الاتحاد السعودي، قد يصبح سانشيز زميلاً لنجوم مثل كريم بنزيما ونغولو كانتي وفابينيو، الذين وصلوا إلى النادي السعودي بمبالغ كبيرة في منتصف عام 2023".
ولعب سانشيز 3 مواسم متتالية مع إنتر ميلان، حيث انضم إليه صيف 2019 من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة مجّانية، وفي صيف 2022 غادر تجاه أولمبيك مارسيليا الفرنسي في صفقة مجّانية أيضًا.
خلال 3 مواسم مع إنتر ميلان، ساعد النادي في حصد مسابقة الدوري الإيطالي موسم (2020-2021) لأول مرّة منذ 10 سنوات، كما فاز بكأس إيطاليا والسوبر المحلي.
وحظي سانشيز بمسيرة قوية في الدوري الإيطالي، فبخلاف المواسم الثلاثة التي قضاها مع إنتر ميلان، لعب 112 مباراة مع أودينيزي بين 2007 و2011، قبل أن يرحل إلى برشلونة الإسباني، ومنه إلى آرسنال صيف 2014.