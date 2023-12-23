أليكسيس سانشيز على رادار نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن مارسيلو غالاردو، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، تواصل مع التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي، لإقناعه بالانضمام للنادي السعودي في الميركاتو المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "adnradio"، اليوم السبت، فإن "مستقبل أليكسيس سانشيز قد يكون بعيدًا عن إنتر ميلان، إذ لا يشعر المهاجم التشيلي بالارتياح في النادي الإيطالي بسبب دقائق لعبه القليلة والإصابات التي لم تسمح له بالظهور كبطل في فريق سيمون إنزاغي".

ونقل الموقع عن صحيفة "لا تيرسيرا"، بأن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب الاتحاد الحالي، قام بالاتصال بأليكسيس سانشيز لإقناعه بالانضمام إلى فريق السعودي من خلال توقيع عقد يستمر حتى نهاية موسم 2023/2024.