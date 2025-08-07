في غياب ميسي.. إنتر ميامي يهزم بوماس ويتأهل لربع نهائي كأس الدوريات (فيديو)

احتاج إنتر ميامي الأمريكي إلى من يعوّض غياب ليونيل ميسي لتفادي الخروج المبكر من بطولة كأس الدوريات، فكان النجم الأوروغوياني لويس سواريز على الموعد.

وتألق سواريز وسجل هدفًا من ركلة جزاء، وصنع هدفين رائعين ليقود فريقه إلى التأهل للدور ربع النهائي بفوزٍ ثمين بنتيجة 3-1 على ضيفه المكسيكي بوماس أونام، في المباراة التي أُقيمت، فجر اليوم الخميس.

الفريق القادم من جنوب فلوريدا قلب تأخره إلى فوز مثير في ختام مرحلة المجموعات، حيث قدّم سواريز تمريرتين حاسمتين لكل من رودريغو دي باول وتاديو آليندي، بينهما هدف سجله بنفسه، ليؤكد من جديد أنه حاضر حين يُطلب منه الحسم.

قائد الفريق ليونيل ميسي اكتفى بمتابعة اللقاء من المدرجات بجانب زوجته وأبنائه، حيث احتفل بالأهداف الثلاثة إلى جانب زملائه، بعد أن غاب عن المباراة بسبب إصابة عضلية في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة نيكساكا يوم الأحد الماضي.

أنهى إنتر ميامي المرحلة الأولى من بطولة كأس الدوريات برصيد ثماني نقاط، بعد أن حقق انتصارين في الوقت الأصلي على كل من أطلس وبوماس، وتعادل مع نيكساكا قبل أن يحصد نقطة إضافية بفوزه في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وبحسب النظام الجديد للبطولة، تُمنح الفرق نقاطًا في دور المجموعات لتحديد ترتيبها في جدول خاص بكل دوري، حيث يتأهل إلى الأدوار الإقصائية أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل من الدوري المكسيكي والدوري الأمريكي (MLS).

وكان فريق المدرب خافيير ماسكيرانو يدرك أن الفوز في المباراة الأخيرة ضروري لضمان بطاقة العبور إلى ربع النهائي، وفي ظل غياب نجم الفريق ليونيل ميسي، ارتقى لويس سواريز للمسؤولية وتألق بهدف من ركلة جزاء وصناعة مميزة لهدف تاديو آليندي، مؤكداً قدرته على الحسم في اللحظات الحاسمة.

وبخسارته أمام إنتر ميامي، ودّع فريق بوماس المكسيكي منافسات بطولة كأس الدوريات من دور المجموعات.

وكان إنتر ميامي تُوّج بالنسخة الأولى من البطولة عام 2023، قبل أن يودّع نسخة 2024 من الدور ثمن النهائي على يد فريق كولومبوس كرو الأمريكي.

ومن المقرر أن يستأنف إنتر ميامي مشواره في الدوري الأمريكي بمواجهة نارية أمام غريمه التقليدي أورلاندو سيتي، الاثنين المقبل.