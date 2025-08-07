الكرة الذهبية 2025.. ضربة لريال مدريد ومفاجآت في جائزة أفضل نادٍ

وجهت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، المانحة لجائزة الكرة الذهبية سنويًا، ضربة قوية لنادي ريال مدريد، بعد أن كشفت عن قوائم المرشحين لجوائز العام 2025، عبر حساباتها الرسمية، وفاجأت الجميع عند اختيار أفضل نادٍ.

وجاء الإعلان بعد الكشف عن الترشيحات السابقة لأفضل لاعب شاب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، حيث أعلنت المجلة عن الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في العالم لهذا العام.

مفاجآت الترشيح

خلت القائمة، بشكل مفاجئ، من أندية كبرى، مثل: ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، وهي أندية اعتادت المنافسة على هذه الجائزة في السنوات الماضية.

وتضم القائمة هذا العام كلًا من باريس سان جيرمان (فرنسا)، وتشيلسي (إنجلترا)، وليفربول (إنجلترا)، وبرشلونة (إسبانيا)، وبوتافوغو (البرازيل).

ترشيح 5 مدربين لمنافسة الأفضل

في سياق متصل، أعلنت المجلة عن قائمة المرشحين الخمسة لجائزة أفضل مدرب في العالم، والتي شملت: أنطونيو كونتي (نابولي)، حيث فاز بالدوري الإيطالي 2024-2025.

2/ لويس إنريكي (باريس سان جيرمان): فاز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي.

3/ هانزي فليك (برشلونة): فاز بالدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

4/ إنزو ماريسكا (تشيلسي): فاز بكأس العالم للأندية، ودوري المؤتمرات.

5/ آرني سلوت (ليفربول): فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز.