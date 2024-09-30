كونتي يعتبر عدم خوض مسابقة أوروبية خطرا على نابولي للتتويج بالدوري

اعتبر أنطونيو كونتي مدرب نابولي إن فريقه يجب أن يواصل العمل الجاد لتحقيق التقدم، وذلك بعد الفوز 2-صفر على مونزا أمس الأحد ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ فوزه باللقب قبل موسمين.

وقدم نابولي أداء أقل بكثير من التوقعات الموسم الماضي عندما احتل المركز العاشر وفشل في التأهل إلى بطولات الأندية الأوروبية.

ومع ذلك، يبدو أن الفريق يستعيد روحه المعنوية تدريجيا تحت قيادة كونتي ويتصدر الدوري برصيد 13 نقطة من ست مباريات.

وقال كونتي: "هناك ميزة وعيب لعدم اللعب في أوروبا الميزة هي أنه يمكنك تدريب الفريق طوال الأسبوع، والعيب هو أن الفريق ليس تنافسيا مثل الذين يلعبون في أوروبا".

وتابع:"مع ذلك فإننا نواصل العمل، ونفعل ذلك لتحقيق أحلام الجماهير، ولكن الواقع هو أننا بعيدون للغاية. نحن بحاجة لبذل المزيد من الجهد كل مباراة كما فعلنا أمس لتحقيق النمو".

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وتولى كونتي مسؤولية إنعاش نابولي وإعادة النادي للقمة بعد ذلك الموسم السيء.

وأضاف كونتي "لم تمر حتى ثلاثة أشهر، وكان الرئيس (أوريليو دي لورينتيس) أول من تحدث عن إعادة بناء كاملة. غادر أوسيمن وغيلينسكي بينما أسمع الناس يتحدثون عن أشياء معينة، أعلم أن هناك توقعات عالية بالنسبة لي لأنني فعلت أشياء مهمة. دعونا نترك الجماهير تحلم، لكن يتعين علي أن أبقى على أرض الواقع".

قال كونتي وأسمع أشخاصا يتحدثون وهم لا يعرفون شيئا عن لقب الدوري الإيطالي. يتعين علينا الإسراع في الوصول بنابولي إلى المكان الذي يستحقه، وهو ليس المركز العاشر".

وخاض نابولي موسما مضطربا في 2023-2024، وقاده ثلاثة مدربين بعد رحيل لوتشيانو سباليتي ثم توليه مهمة تدريب منتخب إيطاليا.