إمام عاشور لـ"إرم نيوز": أسعى للمشاركة في أولمبياد باريس
أكد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أنه يتمنى المشاركة مع المنتخب الأوليمبي المصري، في البطولة المقبلة "أولمبياد باريس 2024".
ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس، بالمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، حيث يسعى لاختيار 3 لاعبين فوق السن، لضمهم إلى بعثة الفريق التي ستطير إلى العاصمة الفرنسية.
وقال إمام عاشور في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "شرف كبير لأي لاعب أن ينضم للثلاثي الكبار في الاولمبياد وتمثيل بلده في هذا المحفل الكبير".
وأضاف: "أبلغت النادي الأهلي برغبتي في المشاركة مع المنتخب الأوليمبي، وطلبت منهم الموافقة على انضمامي لبعثة مصر في الأولمبياد".
وواصل: "تلقيت وعدًا بدراسة الموقف واختيار الحل الأمثل للنادي ولي".
واختتم: مسؤولي الأهلي سيردون على طلبي في الساعات القليلة المقبلة".
وتقام الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.
ويشارك المنتخب المصري الأوليمبي في البطولة ضمن المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا، وأزوبكستان، والدومينيكان.