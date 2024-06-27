إمام عاشور لـ"إرم نيوز": أسعى للمشاركة في أولمبياد باريس

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس، بالمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، حيث يسعى لاختيار 3 لاعبين فوق السن، لضمهم إلى بعثة الفريق التي ستطير إلى العاصمة الفرنسية.

وقال إمام عاشور في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "شرف كبير لأي لاعب أن ينضم للثلاثي الكبار في الاولمبياد وتمثيل بلده في هذا المحفل الكبير".

وأضاف: "أبلغت النادي الأهلي برغبتي في المشاركة مع المنتخب الأوليمبي، وطلبت منهم الموافقة على انضمامي لبعثة مصر في الأولمبياد".

وواصل: "تلقيت وعدًا بدراسة الموقف واختيار الحل الأمثل للنادي ولي".

واختتم: مسؤولي الأهلي سيردون على طلبي في الساعات القليلة المقبلة".