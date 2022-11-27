إنتر ميامي يقترب من حسم التعاقد مع ليونيل ميسي
قال الصحفي مات لوتون إن إنتر ميامي الأمريكي يقترب من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ووفقا للصحفي الذي يعمل في صحيفة "تايمز" البريطانية فإن إنتر ميامي قريب من حسم صفقة ميسي، وأشار إلى أن ملاك النادي الأمريكي واثقون من حسم الصفقة بعد كأس العالم.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، حيث انضم للفريق الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعد فشل برشلونة في تجديد عقده.
وعلى مدار الموسم الحالي، سجل ميسي الذي يبلغ من العمر 35 عاما، مع باريس سان جيرمان 12 هدفا وصنع 14 في 19 مباراة.
وشارك ميسي في جميع دقائق أول مباراتين للأرجنتين في كأس العالم، أمام السعودية والمكسيك، حيث سجل هدفا في كل منهما، كما صنع هدفا ضد المكسيك.
وبعد الفوز على المكسيك كتب ميسي، عبر "إنستغرام": "كان علينا أن نفوز في المباراة، وكنا نعلم أنه بإمكاننا أن نفعل ذلك".
وأضاف: "هناك نهائي آخر قادم يوم الأربعاء (أمام بولندا)، وعلينا مواصلة القتال معًا".
ورفع الفوز على المكسيك رصيد منتخب الأرجنتين إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بالتساوي مع السعودية، ويتصدر منتخب بولندا الترتيب برصيد 4 نقاط، ويحل المكسيك رابعًا بنقطة وحيدة.
ويحتاج منتخب الأرجنتين للفوز في المباراة الأخيرة أمام بولندا بدور المجموعات لضمان التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم.