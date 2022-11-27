إنتر ميامي يقترب من حسم التعاقد مع ليونيل ميسي

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، حيث انضم للفريق الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعد فشل برشلونة في تجديد عقده.

وعلى مدار الموسم الحالي، سجل ميسي الذي يبلغ من العمر 35 عاما، مع باريس سان جيرمان 12 هدفا وصنع 14 في 19 مباراة.

وشارك ميسي في جميع دقائق أول مباراتين للأرجنتين في كأس العالم، أمام السعودية والمكسيك، حيث سجل هدفا في كل منهما، كما صنع هدفا ضد المكسيك.